США уничтожили конфискованный у Венесуэлы самолет, заявил министр Веласкес
Веласкес: власти США уничтожили конфискованный у Венесуэлы грузовой самолет
Грузовой самолет . Архивное фото
МЕХИКО, 29 фев - РИА Новости. Уничтожение конфискованного у Венесуэлы грузового самолета авиакомпании Emtrasur правительством США было совершено для деморализации венесуэльцев и стало подтверждением имперского характера Вашингтона, заявил министр транспорта южноамериканской страны Рамон Веласкес.
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"В пустыне Аризоны правительство США содержит кладбище, на котором находится более 5000 самолетов, что ухудшает окружающую среду планеты. Вчера они уничтожили самолет Emtrasur, чтобы деморализовать венесуэльский народ и продемонстрировать свой имперский характер", - написал Веласкес в своем блоге в соцсети Х.
Ранее минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.
Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту "Эсейса" после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В феврале венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.