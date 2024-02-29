https://ria.ru/20240229/samolet-1930358356.html

США уничтожили конфискованный у Венесуэлы самолет, заявил министр Веласкес

США уничтожили конфискованный у Венесуэлы самолет, заявил министр Веласкес - РИА Новости, 29.02.2024

США уничтожили конфискованный у Венесуэлы самолет, заявил министр Веласкес

Уничтожение конфискованного у Венесуэлы грузового самолета авиакомпании Emtrasur правительством США было совершено для деморализации венесуэльцев и стало... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:37

2024-02-29T21:37

2024-02-29T21:37

в мире

сша

венесуэла

вашингтон (штат)

boeing 747

mahan air

международная организация гражданской авиации

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МЕХИКО, 29 фев - РИА Новости. Уничтожение конфискованного у Венесуэлы грузового самолета авиакомпании Emtrasur правительством США было совершено для деморализации венесуэльцев и стало подтверждением имперского характера Вашингтона, заявил министр транспорта южноамериканской страны Рамон Веласкес. "В пустыне Аризоны правительство США содержит кладбище, на котором находится более 5000 самолетов, что ухудшает окружающую среду планеты. Вчера они уничтожили самолет Emtrasur, чтобы деморализовать венесуэльский народ и продемонстрировать свой имперский характер", - написал Веласкес в своем блоге в соцсети Х. Ранее минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном. Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту "Эсейса" после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В феврале венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.

https://ria.ru/20240222/shakhta-1928871592.html

сша

венесуэла

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в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), boeing 747, mahan air, международная организация гражданской авиации