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США уничтожили конфискованный у Венесуэлы самолет, заявил министр Веласкес - РИА Новости, 29.02.2024
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21:37 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/samolet-1930358356.html
США уничтожили конфискованный у Венесуэлы самолет, заявил министр Веласкес
США уничтожили конфискованный у Венесуэлы самолет, заявил министр Веласкес - РИА Новости, 29.02.2024
США уничтожили конфискованный у Венесуэлы самолет, заявил министр Веласкес
Уничтожение конфискованного у Венесуэлы грузового самолета авиакомпании Emtrasur правительством США было совершено для деморализации венесуэльцев и стало... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:37
2024-02-29T21:37
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
boeing 747
mahan air
международная организация гражданской авиации
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МЕХИКО, 29 фев - РИА Новости. Уничтожение конфискованного у Венесуэлы грузового самолета авиакомпании Emtrasur правительством США было совершено для деморализации венесуэльцев и стало подтверждением имперского характера Вашингтона, заявил министр транспорта южноамериканской страны Рамон Веласкес. "В пустыне Аризоны правительство США содержит кладбище, на котором находится более 5000 самолетов, что ухудшает окружающую среду планеты. Вчера они уничтожили самолет Emtrasur, чтобы деморализовать венесуэльский народ и продемонстрировать свой имперский характер", - написал Веласкес в своем блоге в соцсети Х. Ранее минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном. Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту "Эсейса" после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В феврале венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.
https://ria.ru/20240222/shakhta-1928871592.html
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
РИА Новости
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в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), boeing 747, mahan air, международная организация гражданской авиации
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Boeing 747, Mahan Air, Международная организация гражданской авиации
США уничтожили конфискованный у Венесуэлы самолет, заявил министр Веласкес

Веласкес: власти США уничтожили конфискованный у Венесуэлы грузовой самолет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовой самолет
Грузовой самолет - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовой самолет . Архивное фото
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МЕХИКО, 29 фев - РИА Новости. Уничтожение конфискованного у Венесуэлы грузового самолета авиакомпании Emtrasur правительством США было совершено для деморализации венесуэльцев и стало подтверждением имперского характера Вашингтона, заявил министр транспорта южноамериканской страны Рамон Веласкес.
«
"В пустыне Аризоны правительство США содержит кладбище, на котором находится более 5000 самолетов, что ухудшает окружающую среду планеты. Вчера они уничтожили самолет Emtrasur, чтобы деморализовать венесуэльский народ и продемонстрировать свой имперский характер", - написал Веласкес в своем блоге в соцсети Х.
Ранее минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.
Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту "Эсейса" после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В феврале венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.
Родственники ждут передачи тел шахтеров, погибших после обрушения отдаленной незаконной шахты в Пуэрто-Гуакаре в Ла-Парагуа в штате Боливар в Венесуэле. 21 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении шахты
22 февраля, 03:44
 
В миреСШАВенесуэлаВашингтон (штат)Boeing 747Mahan AirМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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