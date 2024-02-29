https://ria.ru/20240229/rynok-1930217683.html

Объем фондового рынка в России должен удвоиться к 2030 году, заявил Путин

Объем фондового рынка в России должен удвоиться к 2030 году, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Объем фондового рынка в России должен удвоиться к 2030 году, заявил Путин

Капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:26

2024-02-29T13:26

2024-02-29T14:51

экономика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8645f78fc9c8e7597326f50aa2a6c01e.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин."Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы", - сказал Путин в своём послании к Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024