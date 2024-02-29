https://ria.ru/20240229/rostov-1930358749.html
В Ростовской области в квартире нашли тела двух мужчин
В Ростовской области в квартире нашли тела двух мужчин - РИА Новости, 29.02.2024
В Ростовской области в квартире нашли тела двух мужчин
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух мужчин, обнаруженных в одной из квартир в городе Зверево Ростовской области, по предварительным данным РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:42
2024-02-29T21:42
2024-02-29T21:42
происшествия
ростовская область
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следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух мужчин, обнаруженных в одной из квартир в городе Зверево Ростовской области, по предварительным данным являющихся отцом и сыном, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону в телеграм-канале.В соцсетях появилась информация о том, что в одной из квартир в городе Зверево в Ростовской области были обнаружены тела двух мужчин, отца и сына․ Якобы сын скончался несколько месяцев назад, но родители не стали его хоронить на кладбище, а соорудили склеп из гипсокартона и цемента. Позже, в конце января, умер и глава семейства, но мать также не стала его хоронить, а все время спала с разлагающимся телом мужа в одной кровати. В СУСК РФ по Ростовской области подтвердили, что в одной из квартир города Зверево найдены тела двух мужчин с "выраженными гнилостными изменениями". "По предварительным данным, погибшими являются хозяин квартиры и его сын <...> Затребована характеризующая семью информация, в том числе из учреждений, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка СК РФ. Также сообщается, что для проверки "следственным путем всех обстоятельств произошедшего" возбуждено уголовное дело, назначено проведение медицинских, молекулярно-генетических судебных экспертиз.
https://ria.ru/20240229/mumiya-1930127994.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, зверево, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Зверево, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области в квартире нашли тела двух мужчин
В Ростовской области СК завел дело после обнаружения в квартире тел двух мужчин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 фев - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух мужчин, обнаруженных в одной из квартир в городе Зверево Ростовской области, по предварительным данным являющихся отцом и сыном, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону в телеграм-канале
.
В соцсетях появилась информация о том, что в одной из квартир в городе Зверево в Ростовской области были обнаружены тела двух мужчин, отца и сына․ Якобы сын скончался несколько месяцев назад, но родители не стали его хоронить на кладбище, а соорудили склеп из гипсокартона и цемента. Позже, в конце января, умер и глава семейства, но мать также не стала его хоронить, а все время спала с разлагающимся телом мужа в одной кровати.
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В СУСК РФ по Ростовской области подтвердили, что в одной из квартир города Зверево найдены тела двух мужчин с "выраженными гнилостными изменениями".
«
"По предварительным данным, погибшими являются хозяин квартиры и его сын <...> Затребована характеризующая семью информация, в том числе из учреждений, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка СК
РФ.
Также сообщается, что для проверки "следственным путем всех обстоятельств произошедшего" возбуждено уголовное дело, назначено проведение медицинских, молекулярно-генетических судебных экспертиз.
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