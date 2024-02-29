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Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 29.02.2024 (обновлено: 20:06 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930342714.html
Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России
Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России - РИА Новости, 29.02.2024
Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России
Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе назвал "очень тревожными" успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:52
2024-02-29T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ллойд остин
сша
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе назвал "очень тревожными" успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине."Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно", — подчеркнул он.По словам Остина, без поддержки от Вашингтона украинские войска продолжат уступать в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки "адекватных систем ПВО".В середине февраля сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Киеву. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно: завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, ллойд остин, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ллойд Остин, США, Вооруженные силы РФ
Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России

Остин назвал ежедневные территориальные приобретения ВС России очень тревожными

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе назвал "очень тревожными" успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине.
«
"Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно", — подчеркнул он.
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Эффект домино. Российская армия нашла слабину в боевых порядках ВСУ
Вчера, 08:00
По словам Остина, без поддержки от Вашингтона украинские войска продолжат уступать в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки "адекватных систем ПВО".
В середине февраля сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Киеву. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно: завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛлойд ОстинСШАВооруженные силы РФ
 
 
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