https://ria.ru/20240229/rossiya-1930342714.html

Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России

Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России - РИА Новости, 29.02.2024

Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России

Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе назвал "очень тревожными" успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:52

2024-02-29T19:52

2024-02-29T20:06

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ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе назвал "очень тревожными" успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине."Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно", — подчеркнул он.По словам Остина, без поддержки от Вашингтона украинские войска продолжат уступать в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки "адекватных систем ПВО".В середине февраля сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Киеву. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно: завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ллойд остин, сша, вооруженные силы рф