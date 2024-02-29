Шеф Пентагона признался, что встревожен ежедневным продвижением ВС России
Остин назвал ежедневные территориальные приобретения ВС России очень тревожными
© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе назвал "очень тревожными" успехи российских войск в зоне спецоперации на Украине.
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"Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно", — подчеркнул он.
По словам Остина, без поддержки от Вашингтона украинские войска продолжат уступать в артиллерии и окажутся в опасности из-за нехватки "адекватных систем ПВО".
В середине февраля сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Киеву. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.
При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно: завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.
Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.