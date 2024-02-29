https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

И пусть весь мир подождет — Россия займется собой

И пусть весь мир подождет — Россия займется собой - РИА Новости, 29.02.2024

И пусть весь мир подождет — Россия займется собой

Девятнадцатое послание президента Федеральному собранию стало образцом самостоятельности, истинно суверенной политики. До стран Запада была донесена... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:33

2024-02-29T15:33

2024-02-29T18:55

россия

сша

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

владимир путин

аналитика

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Девятнадцатое послание президента Федеральному собранию стало образцом самостоятельности, истинно суверенной политики. До стран Запада была донесена отрезвляющая информация — как говорится, "во первых строках нашего письма".Все то, о чем говорилось в послании 2018 года, оказалось отнюдь не "мультиками". Оно исправно летает, стреляет и поражает цели, в том числе в боевых условиях СВО. Гиперзвуковой авиакомплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и используется в бою. Также успешно применялся "Циркон", о котором в послании 2018-го и речи не шло.На боевом дежурстве стоят ракетный комплекс "Авангард" и лазерный комплекс "Пересвет".Завершаются испытания крылатой ракеты глобальной дальности "Буревестник" и подводного беспилотного аппарата "Посейдон" (это тот самый, который, если что, способен вызвать цунами, способное денацифицировать все Восточное побережье США). Оба изделия подтвердили свои уникальные характеристики.Отдельно президентом страны было отмечено, что "в состоянии полной готовности к применению находятся стратегические ядерные силы" России. Ну а дальше на Западе вольны принять эту информацию к сведению, России до телодвижений бывших партнеров дела нет. Перед страной стоят интереснейшие задачи до 2030 года, и мы собираемся над ними работать.Мы будем растить детей — и в этом нет мелочей. С поразительной нежностью и деликатностью в послании были отмечены самые тонкие моменты семейной жизни. Здесь не только льготы многодетным семьям, сохранение семейной ипотеки по низкой ставке до 2030-го, налоговые вычеты при рождении третьего и последующих детей. Тут и забота о здоровье будущих матерей, и развитие массового спорта, и проблемы выпускников школ.Путин предложил дать выпускникам второй шанс — пересдать любой экзамен ЕГЭ по своему выбору, причем так, чтобы успеть до приемной кампании в вузах. Ах, сколько же нервов это сохранит — и выпускникам, и их родителям. И как это здорово, что такие, казалось бы, частные вопросы обсуждаются с участием законодателей на самом высоком уровне. Впрочем, ничего удивительного: Россия всегда славилась своим уникальным отношением к детям, такой доброты нет нигде в мире.Мы будем развивать свои высокие технологии — страна просто не может позволить себе отставать в этой области, "иначе нас сомнут". Сверхважной темой здесь является искусственный интеллект и те возможности, которые дает нам цифровизация. Путин предложил к 2030 году создать цифровые платформы во всех отраслях нашей экономики и социальной жизни. Уже сейчас мы даем фору многим западным странам в этой области. Через шесть лет их отставание рискует стать необратимым.Мы будем улучшать жизнь нашего народа, бороться с бедностью — и здесь тоже нет мелочей. К 2030-му все бескрайние территории Росси планируется обеспечить высокоскоростным интернетом, а большинство домохозяйств — газифицировать. Президент предложил дать доступ к бесплатной газификации не только жителям села, но и владельцам участков в садовых товариществах.Это миллионы домохозяйств, и их жизнь разительно улучшится благодаря этому. На участке нетрудно станет построить дом для круглогодичного проживания. Россия вновь подтвердит свой статус уникальной страны, где граждане в массовом порядке обладают не только квартирой в городе, но и домом в сельской местности. Такого уровня благосостояния не знает ни одно государство в мире.Вообще, никаких аналогов этой грандиозной программе развития нет нигде в мире — только у нас, в России. Шестилетка Путина неслучайно напоминает советские пятилетки. Государство не просто возвращается в экономику — на деле это произошло уже давно. Оно берет на себя ответственность за планирование, за масштабные инвестиции, за вложения в нацпроекты. Речь идет о триллионах рублей. По факту государство выступает как крупнейший собственник, рачительный хозяин, распоряжающийся нашим огромным народным хозяйством.А цифровые технологии дают новый импульс хорошо знакомой нам в России технологии планирования экономики. Только происходить оно будет совершенно на новом уровне — в соответствии с вызовами времени.Пока этот синтез наших традиционных подходов и новейших технологий работает как часы. Россия уже стала пятой экономикой мира, в ближайшей перспективе — выйти на четвертое место. Хозяйственная система такого масштаба без умного централизованного планирования работать не может.Это совершенно не умаляет роли частного бизнеса, который по итогам санкционного двухлетия реально заслуживает госнаград. В послании предложено диверсифицировать налоги, снизив нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса, а также фактически отменить проверки для частного бизнеса, ограничившись профилактикой в этой сфере. То есть честному предпринимательству вся свобода — твори, выдумывай, пробуй.Взять лучшие традиции нашего государства и объединить их с новейшими технологиями — вот наш план на ближайшую шестилетку. А цель всего этого — долгая счастливая жизнь наших людей. Не милитаризация экономики, а ее работа на благо каждого — вот чего нужно добиться. Это непременно у нас получится, ведь, как сказал президент, "мы — одна большая семья".

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россия, сша, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, владимир путин, аналитика