https://ria.ru/20240229/rossiya-1930268691.html

Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт

Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт - РИА Новости, 29.02.2024

Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт

Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал понять, что РФ - это самостоятельное и суверенное, но не агрессивное государство, РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:00

2024-02-29T15:00

2024-02-29T15:06

россия

европа

украина

богдан безпалько

владимир путин

санкции в отношении россии

послание президента федеральному собранию — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930238393_0:31:3061:1753_1920x0_80_0_0_ccb011d62560ce6cedfffed9ca87b48f.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал понять, что РФ - это самостоятельное и суверенное, но не агрессивное государство, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее Путин в послании Федеральному собранию назвал бредом заявления западных стран, что Россия готовится напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными. "Все выступление президента - подчеркивание того, что Россия - суверенная и самостоятельная держава. Государство с суверенитетом в военной области, способное дать отпор, но при этом не стремящееся к агрессивным действиям против Европы или США", - сказал Безпалько. Кроме того, по мнению эксперта, Путин дал понять, что Россия способна сохранить суверенитет не только с помощью военных инструментов, но и в области экономики и развития. "Мы суверенное, самостоятельное, но не агрессивное государство, которое, конечно, вынуждено реагировать на вызовы, которые возникают рядом с нами, но которое никогда не стремилось к тому, чтобы завоевать или уничтожить Европу. И это тот сигнал, который мы посылали на самом деле на протяжении последних 30 лет", - отметил он.

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930268334.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, украина, богдан безпалько, владимир путин, санкции в отношении россии, послание президента федеральному собранию — 2024