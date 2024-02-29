https://ria.ru/20240229/rossiya-1930268691.html
Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт
Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт - РИА Новости, 29.02.2024
Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт
Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал понять, что РФ - это самостоятельное и суверенное, но не агрессивное государство, РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:00
2024-02-29T15:00
2024-02-29T15:06
россия
европа
украина
богдан безпалько
владимир путин
санкции в отношении россии
послание президента федеральному собранию — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930238393_0:31:3061:1753_1920x0_80_0_0_ccb011d62560ce6cedfffed9ca87b48f.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал понять, что РФ - это самостоятельное и суверенное, но не агрессивное государство, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее Путин в послании Федеральному собранию назвал бредом заявления западных стран, что Россия готовится напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными. "Все выступление президента - подчеркивание того, что Россия - суверенная и самостоятельная держава. Государство с суверенитетом в военной области, способное дать отпор, но при этом не стремящееся к агрессивным действиям против Европы или США", - сказал Безпалько. Кроме того, по мнению эксперта, Путин дал понять, что Россия способна сохранить суверенитет не только с помощью военных инструментов, но и в области экономики и развития. "Мы суверенное, самостоятельное, но не агрессивное государство, которое, конечно, вынуждено реагировать на вызовы, которые возникают рядом с нами, но которое никогда не стремилось к тому, чтобы завоевать или уничтожить Европу. И это тот сигнал, который мы посылали на самом деле на протяжении последних 30 лет", - отметил он.
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930268334.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930238393_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_6f5426a5d5d5ecdde0ed05befcbe6dd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, украина, богдан безпалько, владимир путин, санкции в отношении россии, послание президента федеральному собранию — 2024
Россия, Европа, Украина, Богдан Безпалько, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт
Эксперт: Путин в послании дал понять, что Россия — не агрессивное государство