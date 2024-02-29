Рейтинг@Mail.ru
Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 29.02.2024 (обновлено: 15:06 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930268691.html
Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт
Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт - РИА Новости, 29.02.2024
Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт
Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал понять, что РФ - это самостоятельное и суверенное, но не агрессивное государство, РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:00
2024-02-29T15:06
россия
европа
украина
богдан безпалько
владимир путин
санкции в отношении россии
послание президента федеральному собранию —  2024 
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930238393_0:31:3061:1753_1920x0_80_0_0_ccb011d62560ce6cedfffed9ca87b48f.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал понять, что РФ - это самостоятельное и суверенное, но не агрессивное государство, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее Путин в послании Федеральному собранию назвал бредом заявления западных стран, что Россия готовится напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными. "Все выступление президента - подчеркивание того, что Россия - суверенная и самостоятельная держава. Государство с суверенитетом в военной области, способное дать отпор, но при этом не стремящееся к агрессивным действиям против Европы или США", - сказал Безпалько. Кроме того, по мнению эксперта, Путин дал понять, что Россия способна сохранить суверенитет не только с помощью военных инструментов, но и в области экономики и развития. "Мы суверенное, самостоятельное, но не агрессивное государство, которое, конечно, вынуждено реагировать на вызовы, которые возникают рядом с нами, но которое никогда не стремилось к тому, чтобы завоевать или уничтожить Европу. И это тот сигнал, который мы посылали на самом деле на протяжении последних 30 лет", - отметил он.
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930268334.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930238393_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_6f5426a5d5d5ecdde0ed05befcbe6dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, украина, богдан безпалько, владимир путин, санкции в отношении россии, послание президента федеральному собранию —  2024 
Россия, Европа, Украина, Богдан Безпалько, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин дал понять, что Россия — не агрессивное государство, заявил эксперт

Эксперт: Путин в послании дал понять, что Россия — не агрессивное государство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал понять, что РФ - это самостоятельное и суверенное, но не агрессивное государство, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию назвал бредом заявления западных стран, что Россия готовится напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу
Вчера, 14:56
«
"Все выступление президента - подчеркивание того, что Россия - суверенная и самостоятельная держава. Государство с суверенитетом в военной области, способное дать отпор, но при этом не стремящееся к агрессивным действиям против Европы или США", - сказал Безпалько.
Кроме того, по мнению эксперта, Путин дал понять, что Россия способна сохранить суверенитет не только с помощью военных инструментов, но и в области экономики и развития.
«
"Мы суверенное, самостоятельное, но не агрессивное государство, которое, конечно, вынуждено реагировать на вызовы, которые возникают рядом с нами, но которое никогда не стремилось к тому, чтобы завоевать или уничтожить Европу. И это тот сигнал, который мы посылали на самом деле на протяжении последних 30 лет", - отметил он.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Евросоюз заявил, что внимательно следит за ситуацией в Приднестровье
Вчера, 14:59
 
РоссияЕвропаУкраинаБогдан БезпалькоВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала