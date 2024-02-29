"Солдат не отправят". СМИ раскрыли, что Россия приготовила НАТО
InfoBRICS: Россия уничтожит военные базы НАТО в случае прямого столкновения
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Россия уничтожит военные базы НАТО в случае прямого столкновения, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
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"Российская армия почти наверняка не отправит миллионы своих солдат на захват территории в Польше или других странах, которые будут участниками потенциального вооруженного вмешательства на западе Украины. Вместо этого они запустят сотни крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет большой дальности по военным целям", — указал эксперт.
Он также отметил, что после первого ответа на агрессию Североатлантического альянса Россия нанесет удары и по другим стратегически важным объектам, которые страны НАТО могут использовать для военных нужд.
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"Другими словами, Москва нанесет удар по всем целям, которые сочтет важными в военном отношении, отбрасывая экономику этих стран на десятилетия назад", — резюмировал обозреватель.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.
Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.
При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".