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"Солдат не отправят". СМИ раскрыли, что Россия приготовила НАТО - РИА Новости, 29.02.2024
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11:49 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930164259.html
"Солдат не отправят". СМИ раскрыли, что Россия приготовила НАТО
"Солдат не отправят". СМИ раскрыли, что Россия приготовила НАТО - РИА Новости, 29.02.2024
"Солдат не отправят". СМИ раскрыли, что Россия приготовила НАТО
Россия уничтожит военные базы НАТО в случае прямого столкновения, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:49
2024-02-29T11:49
украина
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Россия уничтожит военные базы НАТО в случае прямого столкновения, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.&quot;Российская армия почти наверняка не отправит миллионы своих солдат на захват территории в Польше или других странах, которые будут участниками потенциального вооруженного вмешательства на западе Украины. Вместо этого они запустят сотни крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет большой дальности по военным целям&quot;, — указал эксперт.Он также отметил, что после первого ответа на агрессию Североатлантического альянса Россия нанесет удары и по другим стратегически важным объектам, которые страны НАТО могут использовать для военных нужд.&quot;Другими словами, Москва нанесет удар по всем целям, которые сочтет важными в военном отношении, отбрасывая экономику этих стран на десятилетия назад&quot;, — резюмировал обозреватель.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
https://ria.ru/20240229/zayavlenie-1930153539.html
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украина, россия, польша, дмитрий песков, эммануэль макрон, брикс, нато, в мире, политика
Украина, Россия, Польша, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, БРИКС, НАТО, В мире, Политика
"Солдат не отправят". СМИ раскрыли, что Россия приготовила НАТО

InfoBRICS: Россия уничтожит военные базы НАТО в случае прямого столкновения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Россия уничтожит военные базы НАТО в случае прямого столкновения, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
«

"Российская армия почти наверняка не отправит миллионы своих солдат на захват территории в Польше или других странах, которые будут участниками потенциального вооруженного вмешательства на западе Украины. Вместо этого они запустят сотни крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет большой дальности по военным целям", — указал эксперт.

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Он также отметил, что после первого ответа на агрессию Североатлантического альянса Россия нанесет удары и по другим стратегически важным объектам, которые страны НАТО могут использовать для военных нужд.
«

"Другими словами, Москва нанесет удар по всем целям, которые сочтет важными в военном отношении, отбрасывая экономику этих стран на десятилетия назад", — резюмировал обозреватель.

В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли.
Отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона.
Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину из стран НАТО" Песков назвал важным новым элементом. Все остальные детали в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, добавил он.
При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет консенсуса по вопросу направления военных, продолжил Песков. Он отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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