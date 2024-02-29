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Росрыболовство намерено возобновить промысел в Антарктике - РИА Новости, 29.02.2024
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23:23 29.02.2024
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Росрыболовство намерено возобновить промысел в Антарктике
Росрыболовство намерено возобновить промысел в Антарктике - РИА Новости, 29.02.2024
Росрыболовство намерено возобновить промысел в Антарктике
Российские рыбаки в 2024 году возобновят промысел в Антарктике, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:23
2024-02-29T23:23
выставка-форум "россия"
экономика
россия
китай
индонезия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские рыбаки в 2024 году возобновят промысел в Антарктике, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. "У нас в этом году судно пойдёт в Антарктику. Давно мы там этот промысел не осуществляли", - сообщил Шестаков в ходе информационного марафона о рыбной отрасли, проходившего на выставке-форуме "Россия". Ранее он сообщал, что РФ летом 2024 года может начать вылов криля в Антарктике. Россия при объеме вылова в 5,3 миллиона тонн порядка 800 тысяч тонн добывает за пределами своей экономзоны, и это достаточно большой ресурс, заметил Шестаков. "И несмотря даже на то, что сейчас тяжёлая геополитическая обстановка, и многие порты закрыты для нашего промыслового флота, все равно мы в этих районах остаёмся", - сказал он. Россия сегодня является четвертой державой в мире по добыче водных биологических ресурсов: перед ней находятся Китай, Индонезия, Перу, сообщил Шестаков, обратив при этом внимание на большое разнообразие в российской зоне промысла ценных видов рыб и морских ресурсов. А рекорд вылова был у Советского Союза - 12 миллионов тонн. "Конечно, наверное, нам его уже никогда не достичь. Но прежде всего это связано с тем, что Советский Союз был первооткрывателем многих видов ресурсов в открытом океане, и это позволило современной России иметь возможность вести добычу теперь не только в пределах нашей двухсотмильной экономзоны, но и вести добычу за пределами нашей экономзоны - это конвенционные районы, это районы открытого океана, это районы экономзоны других государств", - напомнил Шестаков.
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экономика, россия, китай, индонезия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Китай, Индонезия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Выставка-форум "Россия"
Росрыболовство намерено возобновить промысел в Антарктике

Росрыболовство: российские рыбаки в 2024 году возобновят промысел в Антарктике

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРыбаки
Рыбаки - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Российские рыбаки в 2024 году возобновят промысел в Антарктике, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"У нас в этом году судно пойдёт в Антарктику. Давно мы там этот промысел не осуществляли", - сообщил Шестаков в ходе информационного марафона о рыбной отрасли, проходившего на выставке-форуме "Россия". Ранее он сообщал, что РФ летом 2024 года может начать вылов криля в Антарктике.
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Россия при объеме вылова в 5,3 миллиона тонн порядка 800 тысяч тонн добывает за пределами своей экономзоны, и это достаточно большой ресурс, заметил Шестаков. "И несмотря даже на то, что сейчас тяжёлая геополитическая обстановка, и многие порты закрыты для нашего промыслового флота, все равно мы в этих районах остаёмся", - сказал он.
Россия сегодня является четвертой державой в мире по добыче водных биологических ресурсов: перед ней находятся Китай, Индонезия, Перу, сообщил Шестаков, обратив при этом внимание на большое разнообразие в российской зоне промысла ценных видов рыб и морских ресурсов. А рекорд вылова был у Советского Союза - 12 миллионов тонн.
"Конечно, наверное, нам его уже никогда не достичь. Но прежде всего это связано с тем, что Советский Союз был первооткрывателем многих видов ресурсов в открытом океане, и это позволило современной России иметь возможность вести добычу теперь не только в пределах нашей двухсотмильной экономзоны, но и вести добычу за пределами нашей экономзоны - это конвенционные районы, это районы открытого океана, это районы экономзоны других государств", - напомнил Шестаков.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияКитайИндонезияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Выставка-форум "Россия"
 
 
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