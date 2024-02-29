https://ria.ru/20240229/rol-1930338029.html
Пензенские производители играют значимую роль на пути к техсуверенитету
Пензенские производители играют значимую роль на пути к техсуверенитету - РИА Новости, 29.02.2024
Пензенские производители играют значимую роль на пути к техсуверенитету
Биомедицинский и станкостроительный кластеры Пензенской области играют значимую роль в достижении обозначенного президентом России технологического суверенитета РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:16
2024-02-29T19:16
2024-02-29T19:16
пензенская область
пензенская область
сердобский район
олег мельниченко
владимир путин
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ПЕНЗА, 29 фев - РИА Новости. Биомедицинский и станкостроительный кластеры Пензенской области играют значимую роль в достижении обозначенного президентом России технологического суверенитета страны, заявил губернатор Олег Мельниченко. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что России необходимо добиться технологического суверенитета в тех сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики, назвав в их числе средства производства и станки. Также глава государства отметил необходимость иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан и продовольственная безопасность. "Важным условием для успешного развития страны президент назвал достижение технологического суверенитета. Значимую роль здесь играют наши кластеры, в первую очередь - биомедицинский и станкостроительный. У нас выпускается 70% российских сердечных клапанов, каждый четвертый станок - тоже пензенского производства", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что начинается реализация новых нацпроектов "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных". "Задача каждого из нас - вносить свой вклад в укрепление Родины... Федеральный центр ждет от регионов страны активного участия в работе по повышению качества жизни граждан. В Земетчинском и Сердобском районах Пензенской области реализуется пилотный проект по созданию условий для повышения рождаемости. Новые дороги, учреждения здравоохранения и детские сады - та комфортная среда, в которой должны жить и работать люди, создавать семьи, растить детей", - подчеркнул губернатор. По его словам, регион продолжит оказывать поддержку участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей. "Президент особо отметил, что выполнение всех намеченных по развитию России планов напрямую зависит от наших бойцов, с оружием в руках отстаивающих рубежи Родины. Мы будем продолжать помощь участникам СВО - и отправляя на фронт гуманитарные грузы, и поддерживая их семьи, и помогая вернувшимся с фронта ребятам. В регионе действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. Для участников боевых действий разработаны программы реабилитации и переобучения. Каждый из нас должен работать на общее дело - приближение нашей Победы", - добавил Мельниченко.
https://ria.ru/20231229/mechty-1919031842.html
https://ria.ru/20240208/svo-1926162896.html
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пензенская область, сердобский район, олег мельниченко, владимир путин
Пензенская область, Пензенская область, Сердобский район, Олег Мельниченко, Владимир Путин
ПЕНЗА, 29 фев - РИА Новости. Биомедицинский и станкостроительный кластеры Пензенской области играют значимую роль в достижении обозначенного президентом России технологического суверенитета страны, заявил губернатор Олег Мельниченко.
В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что России необходимо добиться технологического суверенитета в тех сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики, назвав в их числе средства производства и станки. Также глава государства отметил необходимость иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан и продовольственная безопасность.
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"Важным условием для успешного развития страны президент назвал достижение технологического суверенитета. Значимую роль здесь играют наши кластеры, в первую очередь - биомедицинский и станкостроительный. У нас выпускается 70% российских сердечных клапанов, каждый четвертый станок - тоже пензенского производства", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что начинается реализация новых нацпроектов "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".
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"Задача каждого из нас - вносить свой вклад в укрепление Родины... Федеральный центр ждет от регионов страны активного участия в работе по повышению качества жизни граждан. В Земетчинском и Сердобском районах Пензенской области реализуется пилотный проект по созданию условий для повышения рождаемости. Новые дороги, учреждения здравоохранения и детские сады - та комфортная среда, в которой должны жить и работать люди, создавать семьи, растить детей", - подчеркнул губернатор.
По его словам, регион продолжит оказывать поддержку участникам специальной военной операции на Украине и членам их семей.
"Президент особо отметил, что выполнение всех намеченных по развитию России планов напрямую зависит от наших бойцов, с оружием в руках отстаивающих рубежи Родины. Мы будем продолжать помощь участникам СВО - и отправляя на фронт гуманитарные грузы, и поддерживая их семьи, и помогая вернувшимся с фронта ребятам. В регионе действует более 30 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей. Для участников боевых действий разработаны программы реабилитации и переобучения. Каждый из нас должен работать на общее дело - приближение нашей Победы", - добавил Мельниченко.
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