https://ria.ru/20240229/remont-1930292227.html

Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий

Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий - РИА Новости, 29.02.2024

Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий

Не менее 800 вузовских общежитий будет отремонтировано, это позволит улучшить условия для жизни более 250 тысяч студентов, заявил РИА Новости вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:10

2024-02-29T16:10

2024-02-29T16:10

общество

россия

дмитрий чернышенко

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Не менее 800 вузовских общежитий будет отремонтировано, это позволит улучшить условия для жизни более 250 тысяч студентов, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Будут отремонтированы не менее 800 вузовских общежитий, что позволит улучшить условия для жизни и учебы более 250 тысяч студентов", - сказал Чернышенко. Он добавил, что на эти цели дополнительно направят 124 миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что в ближайшие шесть лет будет проведен капитальный ремонт общежитий вузов.

https://ria.ru/20240229/chernyshenko-1930281938.html

https://ria.ru/20240203/turizm-1925195035.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий чернышенко, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин