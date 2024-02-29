https://ria.ru/20240229/remont-1930292227.html
Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий
Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий - РИА Новости, 29.02.2024
Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий
Не менее 800 вузовских общежитий будет отремонтировано, это позволит улучшить условия для жизни более 250 тысяч студентов, заявил РИА Новости вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:10
2024-02-29T16:10
2024-02-29T16:10
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Не менее 800 вузовских общежитий будет отремонтировано, это позволит улучшить условия для жизни более 250 тысяч студентов, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Будут отремонтированы не менее 800 вузовских общежитий, что позволит улучшить условия для жизни и учебы более 250 тысяч студентов", - сказал Чернышенко. Он добавил, что на эти цели дополнительно направят 124 миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что в ближайшие шесть лет будет проведен капитальный ремонт общежитий вузов.
https://ria.ru/20240229/chernyshenko-1930281938.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин
Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий
Чернышенко: в России отремонтируют не менее 800 вузовских общежитий
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Не менее 800 вузовских общежитий будет отремонтировано, это позволит улучшить условия для жизни более 250 тысяч студентов, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Будут отремонтированы не менее 800 вузовских общежитий, что позволит улучшить условия для жизни и учебы более 250 тысяч студентов", - сказал Чернышенко.
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Он добавил, что на эти цели дополнительно направят 124 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин
в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что в ближайшие шесть лет будет проведен капитальный ремонт общежитий вузов.
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