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Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий - РИА Новости, 29.02.2024
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16:10 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/remont-1930292227.html
Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий
Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий - РИА Новости, 29.02.2024
Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий
Не менее 800 вузовских общежитий будет отремонтировано, это позволит улучшить условия для жизни более 250 тысяч студентов, заявил РИА Новости вице-премьер РФ... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:10
2024-02-29T16:10
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Не менее 800 вузовских общежитий будет отремонтировано, это позволит улучшить условия для жизни более 250 тысяч студентов, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Будут отремонтированы не менее 800 вузовских общежитий, что позволит улучшить условия для жизни и учебы более 250 тысяч студентов", - сказал Чернышенко. Он добавил, что на эти цели дополнительно направят 124 миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что в ближайшие шесть лет будет проведен капитальный ремонт общежитий вузов.
https://ria.ru/20240229/chernyshenko-1930281938.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин
Чернышенко рассказал о ремонте вузовских общежитий

Чернышенко: в России отремонтируют не менее 800 вузовских общежитий

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Не менее 800 вузовских общежитий будет отремонтировано, это позволит улучшить условия для жизни более 250 тысяч студентов, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Будут отремонтированы не менее 800 вузовских общежитий, что позволит улучшить условия для жизни и учебы более 250 тысяч студентов", - сказал Чернышенко.
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Он добавил, что на эти цели дополнительно направят 124 миллиарда рублей.
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что в ближайшие шесть лет будет проведен капитальный ремонт общежитий вузов.
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