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Совфед обсудит закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов - РИА Новости, 29.02.2024
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19:49 29.02.2024 (обновлено: 20:21 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/reklama-1930342228.html
Совфед обсудит закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов
Совфед обсудит закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов - РИА Новости, 29.02.2024
Совфед обсудит закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов
Совет Федерации на заседании 6 марта обсудит закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов, следует из проекта повестки, размещенного на сайте... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:49
2024-02-29T20:21
совет федерации рф
россия
иноагенты
василий пискарев
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 6 марта обсудит закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов, следует из проекта повестки, размещенного на сайте Совфеда."О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части запрета для иностранных агентов распространять на информационных ресурсах рекламу физических и юридических лиц)", - значится в повестке.Законом также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.Как пояснял глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, нарушение запрета размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей - для юрлиц в соответствии с действующим законодательством. Он также отмечал, что нарушение порядка деятельности иностранного агента (или учрежденного им российского юрлица-иноагента), совершенное после двухкратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ, наказание может составить до двух лет лишения свободы.
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совет федерации рф, россия, иноагенты, василий пискарев, госдума рф, технологии
Совет Федерации РФ, Россия, иноагенты, Василий Пискарев, Госдума РФ, Технологии
Совфед обсудит закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов

Совфед 6 марта обсудит закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 6 марта обсудит закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иноагентов, следует из проекта повестки, размещенного на сайте Совфеда.
«
"О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части запрета для иностранных агентов распространять на информационных ресурсах рекламу физических и юридических лиц)", - значится в повестке.
Законом также запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов. В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.
Как пояснял глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, нарушение запрета размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей - для юрлиц в соответствии с действующим законодательством. Он также отмечал, что нарушение порядка деятельности иностранного агента (или учрежденного им российского юрлица-иноагента), совершенное после двухкратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ, наказание может составить до двух лет лишения свободы.
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Совет Федерации РФРоссияиноагентыВасилий ПискаревГосдума РФТехнологии
 
 
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