https://ria.ru/20240229/raketa-1930181868.html

Испытания ракеты "Буревестник" близки к завершению, заявил Путин

Испытания ракеты "Буревестник" близки к завершению, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Испытания ракеты "Буревестник" близки к завершению, заявил Путин

В России завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", которая подтвердила свои характеристики, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:28

2024-02-29T12:28

2024-02-29T15:26

безопасность

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В России завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", которая подтвердила свои характеристики, сообщил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию РФ."На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать - уникальные характеристики", - отметил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024