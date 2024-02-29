https://ria.ru/20240229/raketa-1930111184.html

Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке

Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке - РИА Новости, 29.02.2024

Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке

Госкомиссия на космодроме Восточный одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1б" с метеоспутником "Метеор-М" №2-4, 17 российскими малыми аппаратами и одним... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T04:02

2024-02-29T04:02

2024-02-29T04:02

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иран

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 29 фев - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Восточный одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1б" с метеоспутником "Метеор-М" №2-4, 17 российскими малыми аппаратами и одним иранским, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса". "Сегодня на космодроме Восточный государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат", гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-4 и 18 российских и иностранных попутных малых спутников, и её пуск с площадки 1С 29 февраля в 08:43:26 по московскому времени", - сказал собеседник агентства. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что выведение "Метеора-М" займёт около одного часа, после чего разгонный блок "Фрегат" доставит остальные спутники на целевые орбиты. Помимо метеоспутника под обтекателем ракеты разместили 17 произведённых российской частной компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group) аппаратов. Из них 16 пополнят группировку автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а ещё один - "Зоркий-2М", войдёт в группировку сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли. Кроме того, накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что на российской ракете в четверг будет выведен на орбиту спутник "Pars-1" в интересах иранских учёных.

https://ria.ru/20240228/mks-1930083061.html

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космос - риа наука, иран, роскосмос, "спутникс", россия, общество, восточный (космодром)