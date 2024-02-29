Ракету "Союз-2.1б" на космодроме Восточный допустили к заправке
Ракету "Союз-2.1б" с "Метеор-М" на космодроме Восточный допустили к заправке
© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкТранспортировка ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный
Транспортировка ракеты "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками на стартовый комплекс космодрома Восточный
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 29 фев - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Восточный одобрила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1б" с метеоспутником "Метеор-М" №2-4, 17 российскими малыми аппаратами и одним иранским, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".
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"Сегодня на космодроме Восточный государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат", гидрометеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-4 и 18 российских и иностранных попутных малых спутников, и её пуск с площадки 1С 29 февраля в 08:43:26 по московскому времени", - сказал собеседник агентства.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что выведение "Метеора-М" займёт около одного часа, после чего разгонный блок "Фрегат" доставит остальные спутники на целевые орбиты.
Помимо метеоспутника под обтекателем ракеты разместили 17 произведённых российской частной компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group) аппаратов. Из них 16 пополнят группировку автоматической идентификационной системы SITRO-AIS для трекинга морских судов, а ещё один - "Зоркий-2М", войдёт в группировку сверхмалых спутников дистанционного зондирования Земли.
Кроме того, накануне пуска министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что на российской ракете в четверг будет выведен на орбиту спутник "Pars-1" в интересах иранских учёных.