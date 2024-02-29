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Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 29.02.2024
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник в районе посёлка Илек-Пеньковка Краснояружского района - предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:25
2024-02-29T14:25
2024-02-29T14:35
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 29 фев - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в районе посёлка Илек-Пеньковка Краснояружского района - предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Краснояружском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе посёлка Илек-Пеньковка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 12.50 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА в Краснояружском районе
БЕЛГОРОД, 29 фев - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в районе посёлка Илек-Пеньковка Краснояружского района - предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"В Краснояружском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе посёлка Илек-Пеньковка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 12.50 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
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