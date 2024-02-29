Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 29.02.2024 (обновлено: 14:35 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/pvo-1930254826.html
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 29.02.2024
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник в районе посёлка Илек-Пеньковка Краснояружского района - предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:25
2024-02-29T14:35
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg
БЕЛГОРОД, 29 фев - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в районе посёлка Илек-Пеньковка Краснояружского района - предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.&quot;В Краснояружском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе посёлка Илек-Пеньковка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле&quot;, - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 12.50 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240229/svo-1930170500.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_b7048986ec05866f24356cc63d7de283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Россия
Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА над Белгородской областью

Гладков рассказал о ликвидации украинского БПЛА в Краснояружском районе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 фев - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник в районе посёлка Илек-Пеньковка Краснояружского района - предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"В Краснояружском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе посёлка Илек-Пеньковка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 12.50 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Системы ПВО сбили 93 дрона ВСУ и девять снарядов HIMARS за сутки
Вчера, 12:03
 
Белгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала