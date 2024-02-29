https://ria.ru/20240229/putin-1930307357.html
"Они заплачут". В Сети шокированы обращением Путина к Западу
"Они заплачут". В Сети шокированы обращением Путина к Западу - РИА Новости, 29.02.2024
"Они заплачут". В Сети шокированы обращением Путина к Западу
Пользователи американской социальной сети X оценили заявление президента России Владимира Путина о том, что у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:54
2024-02-29T16:54
2024-02-29T17:02
политика
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европа
москва
владимир путин
нато
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Пользователи американской социальной сети X оценили заявление президента России Владимира Путина о том, что у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада."Он не похож на того, кто шутит в такие моменты", — заявил читатель."На Западе сами сначала зовут Россию на войну, а потом будут рыдать", — заметил пользователь."Если драка неизбежна — бей первым", — написали в комментариях."Путин – это человек, который в одиночку борется со злом в этом мире, а также с нацизмом на Украине", — отметили в чате."А когда Россия и Китай объединят свои силы, США можно будет пожелать спокойной ночи", — сыронизировал участник дискуссии.Президент России во время послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.
https://ria.ru/20240229/goroda-1930287763.html
https://ria.ru/20240229/stabilnost-1930295493.html
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политика, россия, европа, москва, владимир путин, нато, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, НАТО, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Пользователи американской социальной сети X оценили заявление президента России Владимира Путина о том, что у Москвы есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада.
«
"Он не похож на того, кто шутит в такие моменты", — заявил читатель.
"На Западе сами сначала зовут Россию на войну, а потом будут рыдать", — заметил пользователь.
"Если драка неизбежна — бей первым", — написали в комментариях.
"Путин – это человек, который в одиночку борется со злом в этом мире, а также с нацизмом на Украине", — отметили в чате.
"А когда Россия и Китай объединят свои силы, США можно будет пожелать спокойной ночи", — сыронизировал участник дискуссии.
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Президент России во время послания Федеральному Собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.
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