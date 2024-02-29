https://ria.ru/20240229/putin-1930263546.html

СМИ по всему миру транслируют послание Путина

СМИ по всему миру транслируют послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024

СМИ по всему миру транслируют послание Путина

Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:47

2024-02-29T14:47

2024-02-29T14:47

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послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В прямом эфире послание Путина транслируют французский телеканал France24 и немецкий NTV. На своих каналах в YouTube включения с трансляции дают испанский телеканал RTVE и издание Pais, японский новостной портал Niconico news, индийское издание Hindustan Times, немецкий телеканал Phoenix, французский телеканал LCI, британские издания Telegraph, Sun, а также саудовский телеканал Asharq News. На своих сайтах ведут трансляцию египетский телеканал "Аль-Кахира Аль-Ихбария" и катарский телеканал "Аль-Джазира. Мубашир (канал для прямых трансляций). Включения с выступления дает итальянский телеканал Rai News 24 на своем сайте. Прямая трансляция послания Путина с переводом на китайский язык ведется в китайской версии приложения TikTok (Douyin), число зрителей трансляции в приложении на канале Kankan Xinwen превышает 320 тысяч. Трансляцию послания также ведет китайский информационный портал Sina. Британский телеканал Sky News ведет текстовую трансляцию. Текстовую трансляцию также ведут немецкие издания Tagesschau и Handelsblatt. Несмотря на то, что в США ночь, американский телеканал CNBC ведет текстовую трансляцию с послания президента РФ на своем сайте, а CNN дает кадры выступления.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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