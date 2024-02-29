https://ria.ru/20240229/putin-1930252642.html
Путин поблагодарил россиян за солидарность
Путин поблагодарил россиян за солидарность - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поблагодарил россиян за солидарность
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию поблагодарил всех россиян за солидарность и надежность. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:22
2024-02-29T14:22
2024-02-29T15:11
общество
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию поблагодарил всех россиян за солидарность и надежность."Мы - одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю в наши победы, успехи, в будущее России", - заключил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин поблагодарил россиян за солидарность
Путин поблагодарил россиян за солидарность и надежность