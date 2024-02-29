https://ria.ru/20240229/putin-1930246391.html

Участники СВО не отступят и не предадут, заявил Путин

Участники СВО не отступят и не предадут, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Участники СВО не отступят и не предадут, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что постоянно встречается с участниками СВО - и с кадровыми военными, и с добровольцами, и с людьми рядовых профессий,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:14

2024-02-29T14:14

2024-02-29T15:10

владимир путин

безопасность

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что постоянно встречается с участниками СВО - и с кадровыми военными, и с добровольцами, и с людьми рядовых профессий, мобилизованных на военную службу."Вы знаете, я смотрю на этих мужественных людей (участников СВО - ред.), порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать - сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят. Не отступят, не подведут и не предадут", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию."Хотел бы сказать отдельно, постоянно встречаюсь с участниками специальной военной операции. Это и кадровые военные, и добровольцы, люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. Все они с оружием в руках стали на защиту Родины", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, безопасность, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, политика