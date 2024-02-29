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Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи"

Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи" - РИА Новости, 29.02.2024

Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи"

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:06

2024-02-29T14:06

2024-02-29T17:44

экономика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

сочи

россия

авто

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в 4 раза."Новый значимый автодорожный проект – это, конечно, строительство трассы "Джубга-Сочи". Она сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в 4 раза, до полутора часов. И более того, позволит активно развиваться черноморскому побережью. Но сразу хочу сказать, мы с правительством договорились, и я хочу и публично тоже об этом сказать. Это, конечно, сложный и очень капиталоемкий проект. Там одни сплошные тоннели и мосты, дорогой проект. Тем не менее, прошу правительство предоставить схему его финансирования, проработать это", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Он добавил, что специалисты привели в порядок федеральные трассы, а также практически 85% проектов дорог в крупных агломерациях."Надо строго выдерживать этот уровень. При этом в предстоящие годы особый акцент сделаем именно на развитии региональных дорог", - пояснил Путин.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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Путин о строительстве трассы "Джубга-Сочи" Путин о строительстве трассы "Джубга-Сочи" 2024-02-29T14:06 true PT0M42S

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Дарья Буймова

экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , сочи, россия, авто