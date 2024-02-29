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Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи" - РИА Новости, 29.02.2024
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14:06 29.02.2024 (обновлено: 17:44 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930242009.html
Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи"
Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи" - РИА Новости, 29.02.2024
Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи"
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:06
2024-02-29T17:44
экономика
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
сочи
россия
авто
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в 4 раза."Новый значимый автодорожный проект – это, конечно, строительство трассы "Джубга-Сочи". Она сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в 4 раза, до полутора часов. И более того, позволит активно развиваться черноморскому побережью. Но сразу хочу сказать, мы с правительством договорились, и я хочу и публично тоже об этом сказать. Это, конечно, сложный и очень капиталоемкий проект. Там одни сплошные тоннели и мосты, дорогой проект. Тем не менее, прошу правительство предоставить схему его финансирования, проработать это", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Он добавил, что специалисты привели в порядок федеральные трассы, а также практически 85% проектов дорог в крупных агломерациях."Надо строго выдерживать этот уровень. При этом в предстоящие годы особый акцент сделаем именно на развитии региональных дорог", - пояснил Путин.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://realty.ria.ru/20240229/master-plany-1930230411.html
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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Путин о строительстве трассы "Джубга-Сочи"
Путин о строительстве трассы "Джубга-Сочи"
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экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , сочи, россия, авто
Экономика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Сочи, Россия, Авто
Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи"

Путин поручил предоставить схему финансирования трассы "Джубга — Сочи"

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в 4 раза.
"Новый значимый автодорожный проект – это, конечно, строительство трассы "Джубга-Сочи". Она сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в 4 раза, до полутора часов. И более того, позволит активно развиваться черноморскому побережью. Но сразу хочу сказать, мы с правительством договорились, и я хочу и публично тоже об этом сказать. Это, конечно, сложный и очень капиталоемкий проект. Там одни сплошные тоннели и мосты, дорогой проект. Тем не менее, прошу правительство предоставить схему его финансирования, проработать это", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Он добавил, что специалисты привели в порядок федеральные трассы, а также практически 85% проектов дорог в крупных агломерациях.
"Надо строго выдерживать этот уровень. При этом в предстоящие годы особый акцент сделаем именно на развитии региональных дорог", - пояснил Путин.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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ЭкономикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 СочиРоссияАвто
 
 
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