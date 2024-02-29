https://ria.ru/20240229/putin-1930242009.html
Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи"
Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи" - РИА Новости, 29.02.2024
Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи"
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:06
2024-02-29T14:06
2024-02-29T17:44
экономика
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в 4 раза."Новый значимый автодорожный проект – это, конечно, строительство трассы "Джубга-Сочи". Она сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в 4 раза, до полутора часов. И более того, позволит активно развиваться черноморскому побережью. Но сразу хочу сказать, мы с правительством договорились, и я хочу и публично тоже об этом сказать. Это, конечно, сложный и очень капиталоемкий проект. Там одни сплошные тоннели и мосты, дорогой проект. Тем не менее, прошу правительство предоставить схему его финансирования, проработать это", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Он добавил, что специалисты привели в порядок федеральные трассы, а также практически 85% проектов дорог в крупных агломерациях."Надо строго выдерживать этот уровень. При этом в предстоящие годы особый акцент сделаем именно на развитии региональных дорог", - пояснил Путин.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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Путин о строительстве трассы "Джубга-Сочи"
Путин о строительстве трассы "Джубга-Сочи"
2024-02-29T14:06
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , сочи, россия, авто
Экономика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Сочи, Россия, Авто
Путину предоставят схему финансирования трассы "Джубга — Сочи"
Путин поручил предоставить схему финансирования трассы "Джубга — Сочи"
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров предоставить схему финансирования строительства трассы "Джубга-Сочи", которая сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в 4 раза.
"Новый значимый автодорожный проект – это, конечно, строительство трассы "Джубга-Сочи". Она сократит время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в 4 раза, до полутора часов. И более того, позволит активно развиваться черноморскому побережью. Но сразу хочу сказать, мы с правительством договорились, и я хочу и публично тоже об этом сказать. Это, конечно, сложный и очень капиталоемкий проект. Там одни сплошные тоннели и мосты, дорогой проект. Тем не менее, прошу правительство предоставить схему его финансирования, проработать это", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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Он добавил, что специалисты привели в порядок федеральные трассы, а также практически 85% проектов дорог в крупных агломерациях.
"Надо строго выдерживать этот уровень. При этом в предстоящие годы особый акцент сделаем именно на развитии региональных дорог", - пояснил Путин.
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