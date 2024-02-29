https://ria.ru/20240229/putin-1930239686.html
Путин призвал создать в нацпарках инфраструктуру для экологического туризма
Путин призвал создать в нацпарках инфраструктуру для экологического туризма - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал создать в нацпарках инфраструктуру для экологического туризма
Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура для экологического туризма. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:03
2024-02-29T14:03
2024-02-29T14:24
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
туризм
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура для экологического туризма."В 2030 году во всех национальных парках страны создадим инфраструктуру экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центр", - сказал Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.Также президент уточнил, что продолжится работа и по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению леса, по определению редких и исчезающих видов растений и животных. Глава государства предложил подумать об открытии сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Туризм, Россия
Путин призвал создать в нацпарках инфраструктуру для экологического туризма
Путин призвал создать инфраструктуру для экологического туризма
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура для экологического туризма.
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"В 2030 году во всех национальных парках страны создадим инфраструктуру экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центр", - сказал Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.
Также президент уточнил, что продолжится работа и по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению леса, по определению редких и исчезающих видов растений и животных. Глава государства предложил подумать об открытии сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Путин поручил сформировать программу сохранения культурного наследия