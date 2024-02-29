https://ria.ru/20240229/putin-1930239134.html

Путин призвал повысить зарплаты специалистов сферы охраны окружающей среды

Путин призвал повысить зарплаты специалистов сферы охраны окружающей среды - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал повысить зарплаты специалистов сферы охраны окружающей среды

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, сфере... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:01

2024-02-29T14:01

2024-02-29T15:12

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, сфере метеорологии и охраны окружающей среды."Отдельным решением предлагаю повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды. Тех, кто занимается важнейшими вопросами экологического благополучия. Надо честно сказать, что вопросы, которые они решают, очень важные, а доходы у них очень скромные", - сказал Путин.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, общество