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В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры"
В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры" - РИА Новости, 29.02.2024
В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры"
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры", в рамках которой... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:50
2024-02-29T13:50
2024-02-29T17:44
культура
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владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры", в рамках которой специалист при переезде в малый населенный пункт сможет получить единовременную выплату до двух миллионов рублей."Кроме того, по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор", запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры". Люди постоянно говорят об этом на встрече. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 миллиона рублей", - сказал Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество, дальний восток, донбасс
Культура, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Общество, Дальний Восток, Донбасс
В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры"
Путин: запустим с 2025 года программу "земский работник культуры"