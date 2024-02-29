https://ria.ru/20240229/putin-1930232584.html

В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры"

В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры" - РИА Новости, 29.02.2024

В России с 2025 года запустят программу "Земский работник культуры"

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры", в рамках которой... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:50

2024-02-29T13:50

2024-02-29T17:44

культура

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

дальний восток

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил о запуске с 2025 года программы "Земский работник культуры", в рамках которой специалист при переезде в малый населенный пункт сможет получить единовременную выплату до двух миллионов рублей."Кроме того, по аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор", запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры". Люди постоянно говорят об этом на встрече. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей, а на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 миллиона рублей", - сказал Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , общество, дальний восток, донбасс