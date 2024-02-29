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Путин призвал выделить средства на развитие спутниковой группировки - РИА Новости, 29.02.2024
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13:40 29.02.2024 (обновлено: 14:18 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930226992.html
Путин призвал выделить средства на развитие спутниковой группировки
Путин призвал выделить средства на развитие спутниковой группировки - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал выделить средства на развитие спутниковой группировки
Необходимо выделить 116 миллиардов рублей на развитие спутниковой группировки для повышения доступности к высокоскоростному интернету даже в отдаленных районах... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:40
2024-02-29T14:18
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
технологии
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Необходимо выделить 116 миллиардов рублей на развитие спутниковой группировки для повышения доступности к высокоскоростному интернету даже в отдаленных районах России, заявил президент РФ Владимир Путин."Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу, в том числе за счёт кратного наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на её развитие 116 миллиардов рублей", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , технологии
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Технологии
Путин призвал выделить средства на развитие спутниковой группировки

Путин призвал выделить 116 миллиардов рублей на развитие спутниковой группировки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Необходимо выделить 116 миллиардов рублей на развитие спутниковой группировки для повышения доступности к высокоскоростному интернету даже в отдаленных районах России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу, в том числе за счёт кратного наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на её развитие 116 миллиардов рублей", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию на медиафасаде дома в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин призвал обеспечить доступ к интернету на всей территории РФ
Вчера, 14:16
 
РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Технологии
 
 
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