https://ria.ru/20240229/putin-1930226992.html

Путин призвал выделить средства на развитие спутниковой группировки

Путин призвал выделить средства на развитие спутниковой группировки - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал выделить средства на развитие спутниковой группировки

Необходимо выделить 116 миллиардов рублей на развитие спутниковой группировки для повышения доступности к высокоскоростному интернету даже в отдаленных районах... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:40

2024-02-29T13:40

2024-02-29T14:18

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

технологии

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Необходимо выделить 116 миллиардов рублей на развитие спутниковой группировки для повышения доступности к высокоскоростному интернету даже в отдаленных районах России, заявил президент РФ Владимир Путин."Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и отдалённых районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу, в том числе за счёт кратного наращивания нашей спутниковой группировки. Направим на её развитие 116 миллиардов рублей", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://radiosputnik.ru/20240229/putin-1930204089.html

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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , технологии