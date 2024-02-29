https://ria.ru/20240229/putin-1930223451.html

Путин призвал смягчить налоговый режим для производственных предприятий

Путин призвал смягчить налоговый режим для производственных предприятий - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал смягчить налоговый режим для производственных предприятий

Налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:35

2024-02-29T13:35

2024-02-29T14:17

экономика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен, сообщил президент России Владимир Путин."Нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично, а качество этого роста повышалось за счёт высокотехнологичных направлений производственного бизнеса. В целом налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчён. Я прошу правительство предоставить на этот счёт конкретные предложения. Мы много раз об этом говорили. Пожалуйста. Предложения уже созрели по сути", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930221298.html

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экономика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия