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Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний - РИА Новости, 29.02.2024
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13:31 29.02.2024 (обновлено: 14:54 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930221298.html
Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний
Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний - РИА Новости, 29.02.2024
Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний
Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:31
2024-02-29T14:54
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены при росте бизнеса использовать схемы налоговой оптимизации."Никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет — в этом смысл амнистий", — сказал Путин.Президент подчеркнул, что такие компании должны перейти к цивилизованной работе "в белую", отказавшись от искусственного дробления бизнеса.Также президент отметил, что кабмину необходимо уже с 2025 года предусмотреть механизм "не резкого, а именно плавного" увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенного на общий порядок налогообложения.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, экономика, россия
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний

Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний, дробивших бизнес

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТрансляция ежегодного послания Путина к Федеральному Собранию на железнодорожном вокзале Красноярска
Трансляция ежегодного послания Путина к Федеральному Собранию на железнодорожном вокзале Красноярска - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Трансляция ежегодного послания Путина к Федеральному Собранию на железнодорожном вокзале Красноярска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены при росте бизнеса использовать схемы налоговой оптимизации.
"Никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет — в этом смысл амнистий", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что такие компании должны перейти к цивилизованной работе "в белую", отказавшись от искусственного дробления бизнеса.
Также президент отметил, что кабмину необходимо уже с 2025 года предусмотреть механизм "не резкого, а именно плавного" увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенного на общий порядок налогообложения.
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