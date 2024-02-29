https://ria.ru/20240229/putin-1930221298.html
Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний
Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний - РИА Новости, 29.02.2024
Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний
Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:31
2024-02-29T13:31
2024-02-29T14:54
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены при росте бизнеса использовать схемы налоговой оптимизации."Никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет — в этом смысл амнистий", — сказал Путин.Президент подчеркнул, что такие компании должны перейти к цивилизованной работе "в белую", отказавшись от искусственного дробления бизнеса.Также президент отметил, что кабмину необходимо уже с 2025 года предусмотреть механизм "не резкого, а именно плавного" увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенного на общий порядок налогообложения.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, экономика, россия
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний
Путин предложил налоговую амнистию для некрупных компаний, дробивших бизнес
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены при росте бизнеса использовать схемы налоговой оптимизации.
"Никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет — в этом смысл амнистий", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что такие компании должны перейти к цивилизованной работе "в белую", отказавшись от искусственного дробления бизнеса.
Также президент отметил, что кабмину необходимо уже с 2025 года предусмотреть механизм "не резкого, а именно плавного" увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенного на общий порядок налогообложения.
Путин рассказал о новых мерах поддержки экономики