https://ria.ru/20240229/putin-1930219992.html
Никому не позволено обижать бизнес, заявил Путин
Никому не позволено обижать бизнес, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Никому не позволено обижать бизнес, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что никому - ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов не позволено "обижать бизнес", задача... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:28
2024-02-29T13:28
2024-02-29T14:11
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никому - ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов не позволено "обижать бизнес", задача государства помогать."Абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных, патриотических позициях. И бизнес, который работает здесь, в России должен иметь гарантии неприкосновенности, собственности, активов и своих новых вложений... Никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, никому не позволено притеснять людей, переступать закон или использовать его в корыстных целях", - заявил Путин.Он отметил, что нужно помогать людям, в том числе из предпринимательской среды, так как они создают рабочие места."Вот вложение сюда (в РФ - ред.) и защита инвестиций, защита прав предпринимателей взаимосвязаны. Безусловно, мы должны это обеспечить. Это в интересах государства, всего общества, в интересах миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса, крупного, среднего, малого", - заключил глава государства.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут. Оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году: оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия, технологии
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Россия, Технологии
Никому не позволено обижать бизнес, заявил Путин
Путин: никому не позволено обижать бизнес, задача государства - помогать
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никому - ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов не позволено "обижать бизнес", задача государства помогать.
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"Абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных, патриотических позициях. И бизнес, который работает здесь, в России должен иметь гарантии неприкосновенности, собственности, активов и своих новых вложений... Никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, никому не позволено притеснять людей, переступать закон или использовать его в корыстных целях", - заявил Путин.
Он отметил, что нужно помогать людям, в том числе из предпринимательской среды, так как они создают рабочие места.
"Вот вложение сюда (в РФ - ред.) и защита инвестиций, защита прав предпринимателей взаимосвязаны. Безусловно, мы должны это обеспечить. Это в интересах государства, всего общества, в интересах миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса, крупного, среднего, малого", - заключил глава государства.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут. Оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году: оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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