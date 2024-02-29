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Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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13:27 29.02.2024 (обновлено: 16:10 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930218643.html
Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, заявил Путин
Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, заявил Путин
Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить деньги за рубеж, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:27
2024-02-29T16:10
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить деньги за рубеж, сказал президент России Владимир Путин."И, конечно, принципиальное требование: отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж. Где, как оказалось, можно все потерять. А теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.Но, продолжил президент, не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопросы, как вернуть."Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна", - отметил Путин.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, владимир путин, экономика
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Владимир Путин, Экономика
Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, заявил Путин

Путин: бизнес должен работать в юрисдикции РФ, а не выводить деньги за рубеж

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному cобранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить деньги за рубеж, сказал президент России Владимир Путин.
"И, конечно, принципиальное требование: отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж. Где, как оказалось, можно все потерять. А теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Но, продолжил президент, не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопросы, как вернуть.
"Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компаний, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов, капиталов российского бизнеса – наша сильная, суверенная страна", - отметил Путин.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы
Вчера, 13:34
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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