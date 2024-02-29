https://ria.ru/20240229/putin-1930218023.html

Путин предложил ввести "Сберегательный сертификат для россиян"

Путин предложил ввести "Сберегательный сертификат для россиян" - РИА Новости, 29.02.2024

Путин предложил ввести "Сберегательный сертификат для россиян"

Президент России Владимир Путин предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:26

2024-02-29T13:26

2024-02-29T17:45

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады."Считаю, необходимо запустить новый инструмент, так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок - более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. И, конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках", - сказал Путин в своем послании к Федеральному собранию."Будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 миллиона рублей. На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространим единый налоговый вычет", - напомнил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, россия