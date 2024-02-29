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Путин: Россия должна войти в число лидеров по числу промышленных роботов - РИА Новости, 29.02.2024
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13:19 29.02.2024 (обновлено: 14:07 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930213304.html
Путин: Россия должна войти в число лидеров по числу промышленных роботов
Путин: Россия должна войти в число лидеров по числу промышленных роботов - РИА Новости, 29.02.2024
Путин: Россия должна войти в число лидеров по числу промышленных роботов
Россия должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:19
2024-02-29T14:07
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
технологии
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Россия должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов, заявил президент РФ Владимир Путин."К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Путин подчеркнул, что роботизация и автоматизация промышленных мощностей в числе прочих мер поможет повысить производительность труда с условием существующих демографических вызовов."С учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо, дефицита кадров, для нас критически важно кардинально повысить производительность труда. Одна из ключевых задач", - подчеркнул Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , технологии
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Технологии
Путин: Россия должна войти в число лидеров по числу промышленных роботов

Путин: Россия должна войти в число стран-лидеров по числу промышленных роботов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТрансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию на медиафасаде дома в Москве
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию на медиафасаде дома в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Россия должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Путин подчеркнул, что роботизация и автоматизация промышленных мощностей в числе прочих мер поможет повысить производительность труда с условием существующих демографических вызовов.
"С учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо, дефицита кадров, для нас критически важно кардинально повысить производительность труда. Одна из ключевых задач", - подчеркнул Путин.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Технологии
 
 
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