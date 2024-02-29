https://ria.ru/20240229/putin-1930213304.html

Путин: Россия должна войти в число лидеров по числу промышленных роботов

Путин: Россия должна войти в число лидеров по числу промышленных роботов - РИА Новости, 29.02.2024

Путин: Россия должна войти в число лидеров по числу промышленных роботов

Россия должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:19

2024-02-29T13:19

2024-02-29T14:07

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

технологии

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Россия должна к 2030 году войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов, заявил президент РФ Владимир Путин."К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Путин подчеркнул, что роботизация и автоматизация промышленных мощностей в числе прочих мер поможет повысить производительность труда с условием существующих демографических вызовов."С учетом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо, дефицита кадров, для нас критически важно кардинально повысить производительность труда. Одна из ключевых задач", - подчеркнул Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , технологии