https://ria.ru/20240229/putin-1930212341.html
Путин призвал внедрять цифровые технологии в управление
Путин призвал внедрять цифровые технологии в управление - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал внедрять цифровые технологии в управление
Президент России Владимир Путин заявил, что цифровые технологии нужно внедрять в управление, чтобы повысить производительность труда. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:17
2024-02-29T13:17
2024-02-29T14:07
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цифровые технологии нужно внедрять в управление, чтобы повысить производительность труда."Я подчеркну, с учётом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо - дефицита кадров, для нас критически важно кардинально повысить производительность труда. Одна из ключевых задач. А это означает внедрение цифровых технологий в управление, рост энергии и ресурсов эффективных экономических предложений и реализации таких предложений, сквозную модернизацию промышленных мощностей, их роботизацию и автоматизацию", - сказал он в ходе послания Федеральному собранию.Путин добавил, что к 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира."Вы знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом. Продолжим создание специальных отраслевых центров компетенции, где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики бережного производства в экономике и социальной сфере", - сказал президент.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, россия, технологии
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Россия, Технологии
Путин призвал внедрять цифровые технологии в управление
Путин призвал внедрять цифровые технологии в управление
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что цифровые технологии нужно внедрять в управление, чтобы повысить производительность труда.
«
"Я подчеркну, с учётом демографических вызовов, с которыми мы столкнулись, высокой потребности, а если говорить прямо - дефицита кадров, для нас критически важно кардинально повысить производительность труда. Одна из ключевых задач. А это означает внедрение цифровых технологий в управление, рост энергии и ресурсов эффективных экономических предложений и реализации таких предложений, сквозную модернизацию промышленных мощностей, их роботизацию и автоматизацию", - сказал он в ходе послания Федеральному собранию.
Путин добавил, что к 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира.
"Вы знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом. Продолжим создание специальных отраслевых центров компетенции, где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики бережного производства в экономике и социальной сфере", - сказал президент.
В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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