https://ria.ru/20240229/putin-1930212072.html

Необходимо добиться технологического суверенитета, заявил Путин

Необходимо добиться технологического суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Необходимо добиться технологического суверенитета, заявил Путин

России необходимо добиться технологического суверенитета в тех сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:16

2024-02-29T13:16

2024-02-29T16:10

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. России необходимо добиться технологического суверенитета в тех сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики, заявил глава государства Владимир Путин."Первое - мы должны быть независимыми, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе - нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны - это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные, авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов. Путин лично работает над текстом послания.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930212341.html

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послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин