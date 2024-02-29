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Путин призвал увеличить долю высокотехнологичных продуктов на рынке
Путин призвал увеличить долю высокотехнологичных продуктов на рынке - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал увеличить долю высокотехнологичных продуктов на рынке
Доля российских высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке должна увеличиться за шесть лет в 1,5 раза, а объем несырьевого неэнергетического... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:15
2024-02-29T13:15
2024-02-29T15:35
экономика
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
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технологии
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Доля российских высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке должна увеличиться за шесть лет в 1,5 раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта - минимум на две трети, заявил президент России Владимир Путин.Как подчеркнул глава государства, проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления экономики и промышленности РФ."Предлагаю поставить здесь цель: доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта - не менее, чем на две трети", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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экономика, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, технологии
Экономика, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал увеличить долю высокотехнологичных продуктов на рынке
Путин призвал увеличить долю высокотехнологичных продуктов на рынке в 1,5 раза