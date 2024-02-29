https://ria.ru/20240229/putin-1930211429.html

Путин призвал увеличить долю высокотехнологичных продуктов на рынке

Путин призвал увеличить долю высокотехнологичных продуктов на рынке - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал увеличить долю высокотехнологичных продуктов на рынке

Доля российских высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке должна увеличиться за шесть лет в 1,5 раза, а объем несырьевого неэнергетического... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:15

2024-02-29T13:15

2024-02-29T15:35

экономика

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

владимир путин

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8645f78fc9c8e7597326f50aa2a6c01e.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Доля российских высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке должна увеличиться за шесть лет в 1,5 раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта - минимум на две трети, заявил президент России Владимир Путин.Как подчеркнул глава государства, проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления экономики и промышленности РФ."Предлагаю поставить здесь цель: доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта - не менее, чем на две трети", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20240229/putin-1930208063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, технологии