https://ria.ru/20240229/putin-1930202458.html
В России выделят девять миллиардов рублей на обновление педвузов
В России выделят девять миллиардов рублей на обновление педвузов - РИА Новости, 29.02.2024
В России выделят девять миллиардов рублей на обновление педвузов
Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2025 году отработать новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов, а... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T13:00
2024-02-29T13:00
2024-02-29T17:45
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930196504_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_426f38f6699b4beb32ce3d61e7211004.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2025 году отработать новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов, а в 2026 году принять по этому вопросу окончательное решение для всех регионов."Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны", - сказал Путин во время послания к Федеральному собранию.Он отметил, что создание дополнительной мотивации для молодых специалистов - отдельный вопрос. Нужно, чтобы они приходили работать в школу и видели перспективу для профессионального и карьерного роста, добавил он."При этом целевым образом выделим более девяти миллиардов рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов", - отметил президент.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/byudzhetniki-1930202605.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930196504_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_3b114a2b9805ff38eec83dd9664ad4cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика
В России выделят девять миллиардов рублей на обновление педвузов
Путин: в России выделят девять миллиардов рублей на обновление педвузов
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2025 году отработать новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках пилотных проектов, а в 2026 году принять по этому вопросу окончательное решение для всех регионов.
«
"Я просто прошу правительство уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов субъектов федерации, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны", - сказал Путин во время послания к Федеральному собранию.
Он отметил, что создание дополнительной мотивации для молодых специалистов - отдельный вопрос. Нужно, чтобы они приходили работать в школу и видели перспективу для профессионального и карьерного роста, добавил он.
"При этом целевым образом выделим более девяти миллиардов рублей из федерального бюджета на обновление инфраструктуры педагогических вузов", - отметил президент.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников