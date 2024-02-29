https://ria.ru/20240229/putin-1930201595.html

Путин призвал решить проблему разного дохода бюджетников

Путин призвал решить проблему разного дохода бюджетников - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал решить проблему разного дохода бюджетников

Доходы работников бюджетной сферы даже в соседних регионах могут несправедливо отличаться, эту проблему нужно решать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:59

2024-02-29T12:59

2024-02-29T14:06

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Доходы работников бюджетной сферы даже в соседних регионах могут несправедливо отличаться, эту проблему нужно решать, заявил президент России Владимир Путин."Уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит и доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах Федерации порой заметно отличаются. При этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив, безусловно. Понимаю, что проблема давняя, очень сложная, капиталоемкая, если можно так сказать. Обсуждали её и с коллегами из федеральных ведомств, с руководителями регионов, с учителями, врачами, другими специалистами, но, безусловно, её нужно решать. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Она действительно сложна. И депутаты, и члены правительства понимают, о чём я говорю", - сказал Путин во время послания к Федеральному собранию.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930223313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024