https://ria.ru/20240229/putin-1930200188.html

Путин призвал решить проблему третьей смены в российских школах

Путин призвал решить проблему третьей смены в российских школах - РИА Новости, 29.02.2024

Путин призвал решить проблему третьей смены в российских школах

Проблему третьей смены в российских школах нужно решать, будут построены новые школы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:56

2024-02-29T12:56

2024-02-29T14:16

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930198200_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_400a801b7132f3b6141bd83aca7f9561.jpg

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Проблему третьей смены в российских школах нужно решать, будут построены новые школы, заявил президент РФ Владимир Путин."И еще очень важная тема. Сегодня активно растут многие крупные города, при этом становится больше и нагрузка на социальную сферу. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену, а в некоторых школах вводится даже и третья смена. Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать в тех городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро. Но придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительные в общей сложности не менее 150 школ", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://realty.ria.ru/20240229/moskva-1930231314.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, социальный навигатор, сн_образование