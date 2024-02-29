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Путин призвал решить проблему третьей смены в российских школах - РИА Новости, 29.02.2024
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12:56 29.02.2024 (обновлено: 14:16 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930200188.html
Путин призвал решить проблему третьей смены в российских школах
Путин призвал решить проблему третьей смены в российских школах - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал решить проблему третьей смены в российских школах
Проблему третьей смены в российских школах нужно решать, будут построены новые школы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:56
2024-02-29T14:16
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Проблему третьей смены в российских школах нужно решать, будут построены новые школы, заявил президент РФ Владимир Путин."И еще очень важная тема. Сегодня активно растут многие крупные города, при этом становится больше и нагрузка на социальную сферу. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену, а в некоторых школах вводится даже и третья смена. Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать в тех городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро. Но придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительные в общей сложности не менее 150 школ", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал решить проблему третьей смены в российских школах

Путин: проблему третьей смены в школах нужно решать, будут построены новые

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Проблему третьей смены в российских школах нужно решать, будут построены новые школы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"И еще очень важная тема. Сегодня активно растут многие крупные города, при этом становится больше и нагрузка на социальную сферу. Увеличивается число школьников, которые учатся во вторую смену, а в некоторых школах вводится даже и третья смена. Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать в тех городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро. Но придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительные в общей сложности не менее 150 школ", - сказал он в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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Владимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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