https://ria.ru/20240229/putin-1930197874.html

Путин заявил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя

Путин заявил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя - РИА Новости, 29.02.2024

Путин заявил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:52

2024-02-29T12:52

2024-02-29T16:52

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

политика

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого."Кстати говоря, что касается пития, здесь у нас заметный хороший результат. Вот реально, без всякого экстремизма: мы значительно снизили употребление алкоголя и, прежде всего, крепкого алкоголя. И это, безусловно, сказывается на здоровье нации", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика