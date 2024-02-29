https://ria.ru/20240229/putin-1930196542.html
Путин предложил запустить новую программу по охране материнства
Путин предложил запустить новую программу по охране материнства - РИА Новости, 29.02.2024
Путин предложил запустить новую программу по охране материнства
Президент РФ Владимир Путин предложил запустить новую программу по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья, а также здоровья детей и подростков. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:50
2024-02-29T12:50
2024-02-29T17:46
общество
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил запустить новую программу по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья, а также здоровья детей и подростков."Предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети. В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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общество, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Общество, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин предложил запустить новую программу по охране материнства
Путин предложил запустить новую программу по охране материнства