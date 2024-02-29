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Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго и третьего ребенка
Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго и третьего ребенка - РИА Новости, 29.02.2024
Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго и третьего ребенка
Путин предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:48
2024-02-29T12:48
2024-02-29T17:46
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
год семьи
социальный навигатор
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Путин предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6 тысяч рублей в месяц."Предлагаю увеличить в два раза, до 2800 рублей в месяц, налоговый вычет на второго ребенка и до 6000 рублей в месяц на третьего и каждого последующего ребенка", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , год семьи, социальный навигатор, детские вопросы
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Год семьи, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин предложил увеличить налоговый вычет на второго и третьего ребенка
Путин предложил увеличить вычет по НДФЛ на второго и последующих детей