https://ria.ru/20240229/putin-1930188927.html
Большая многодетная семья должна стать нормой, заявил Путин
Большая многодетная семья должна стать нормой, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Большая многодетная семья должна стать нормой, заявил Путин
Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни российского общества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:40
2024-02-29T12:40
2024-02-29T16:11
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
россия
год семьи
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни российского общества, заявил президент России Владимир Путин."Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии", - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию РФ.Президент подчеркнул, что поддержка семьи с детьми – фундаментальный нравственный выбор России.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Россия, Год семьи, Социальный навигатор, Детские вопросы
Большая многодетная семья должна стать нормой, заявил Путин
Путин: большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни российского общества, заявил президент России Владимир Путин.
"Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии", - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию РФ.
Президент подчеркнул, что поддержка семьи с детьми – фундаментальный нравственный выбор России.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин объявил о новых нацпроектах