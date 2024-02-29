https://ria.ru/20240229/putin-1930188927.html

Большая многодетная семья должна стать нормой, заявил Путин

Большая многодетная семья должна стать нормой, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Большая многодетная семья должна стать нормой, заявил Путин

Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни российского общества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:40

2024-02-29T12:40

2024-02-29T16:11

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

год семьи

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни российского общества, заявил президент России Владимир Путин."Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии", - сказал Путин во время оглашения послания Федеральному собранию РФ.Президент подчеркнул, что поддержка семьи с детьми – фундаментальный нравственный выбор России.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы