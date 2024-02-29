https://ria.ru/20240229/putin-1930187955.html
Без сильной России прочный миропорядок невозможен, заявил Путин
Без сильной России прочный миропорядок невозможен, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
Без сильной России прочный миропорядок невозможен, заявил Путин
Прочный миропорядок невозможен без сильной и суверенной России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:38
2024-02-29T12:38
2024-02-29T15:00
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Прочный миропорядок невозможен без сильной и суверенной России, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь подчеркну, думаю, что это сегодня важно для всех. Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Без сильной России прочный миропорядок невозможен, заявил Путин
Путин: без суверенной, сильной России прочный миропорядок невозможен
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Прочный миропорядок невозможен без сильной и суверенной России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вновь подчеркну, думаю, что это сегодня важно для всех. Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.
Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Новая элита. Путин определил будущее России