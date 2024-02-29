https://ria.ru/20240229/putin-1930187955.html

Без сильной России прочный миропорядок невозможен, заявил Путин

Без сильной России прочный миропорядок невозможен, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Без сильной России прочный миропорядок невозможен, заявил Путин

Прочный миропорядок невозможен без сильной и суверенной России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:38

2024-02-29T12:38

2024-02-29T15:00

политика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Прочный миропорядок невозможен без сильной и суверенной России, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь подчеркну, думаю, что это сегодня важно для всех. Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен", - сказал Путин во время послания Федеральному собранию РФ.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html

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россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024