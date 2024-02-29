https://ria.ru/20240229/putin-1930185261.html

Русофобия ослепляет Запад, заявил Путин

Русофобия ослепляет Запад, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024

Русофобия ослепляет Запад, заявил Путин

Русофобия по аналогии с другими видами идеологий национального превосходства, ослепляет и лишает разума, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:33

2024-02-29T12:33

2024-02-29T12:53

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Русофобия по аналогии с другими видами идеологий национального превосходства, ослепляет и лишает разума, заявил президент РФ Владимир Путин."Действительно, русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности — она ослепляет, лишает разума", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, говоря о непонимании странами Запада происходящего на Украине.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024