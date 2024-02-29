https://ria.ru/20240229/putin-1930184968.html
Путин рассказал о новейших системах вооружения
Путин рассказал о новейших системах вооружения - РИА Новости, 29.02.2024
Путин рассказал о новейших системах вооружения
Новейшие системы вооружения подтвердили свои высокие, уникальные характеристики, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:33
2024-02-29T12:33
2024-02-29T14:51
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
безопасность
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Новейшие системы вооружения подтвердили свои высокие, уникальные характеристики, сказал президент России Владимир Путин.Во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне специальной военной операции, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон"."Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики", - сказал Путин.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, безопасность, политика
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Безопасность, Политика
Путин рассказал о новейших системах вооружения
Путин: новейшие системы вооружения подтвердили свои уникальные характеристики
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Новейшие системы вооружения подтвердили свои высокие, уникальные характеристики, сказал президент России Владимир Путин.
Во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне специальной военной операции, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
"Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики", - сказал Путин.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Новая элита. Путин определил будущее России
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
СМИ по всему миру транслируют послание Путина