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Путин рассказал о новейших системах вооружения - РИА Новости, 29.02.2024
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12:33 29.02.2024 (обновлено: 14:51 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930184968.html
Путин рассказал о новейших системах вооружения
Путин рассказал о новейших системах вооружения - РИА Новости, 29.02.2024
Путин рассказал о новейших системах вооружения
Новейшие системы вооружения подтвердили свои высокие, уникальные характеристики, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:33
2024-02-29T14:51
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
безопасность
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Новейшие системы вооружения подтвердили свои высокие, уникальные характеристики, сказал президент России Владимир Путин.Во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне специальной военной операции, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон"."Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики", - сказал Путин.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://ria.ru/20240229/putin-1930263546.html
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россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, безопасность, политика
Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Безопасность, Политика
Путин рассказал о новейших системах вооружения

Путин: новейшие системы вооружения подтвердили свои уникальные характеристики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Новейшие системы вооружения подтвердили свои высокие, уникальные характеристики, сказал президент России Владимир Путин.
Во время послания Федеральному собранию Путин сообщил, что гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне специальной военной операции, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
"Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики", - сказал Путин.
В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
СМИ по всему миру транслируют послание Путина
Вчера, 14:47
 
РоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинБезопасностьПолитика
 
 
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