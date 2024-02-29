https://ria.ru/20240229/putin-1930183349.html
Путин призвал выйти на качественно новый уровень армии и флота
Путин призвал выйти на качественно новый уровень армии и флота - РИА Новости, 29.02.2024
Путин призвал выйти на качественно новый уровень армии и флота
Важно выйти на качественно новый уровень армии и флота, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:30
2024-02-29T12:30
2024-02-29T12:42
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Важно выйти на качественно новый уровень армии и флота, заявил президент России Владимир Путин."Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач, и при этом выйти на качественно новый уровень оснащённости армии и флота", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию.По его словам, в первую очередь это касается сил общего назначения, принципов их организации, поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, разведки и связи, высокоточных и других средств поражений."Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на Восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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послание президента федеральному собранию — 2024 , безопасность, россия, швеция, владимир путин, нато
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Безопасность, Россия, Швеция, Владимир Путин, НАТО
Путин призвал выйти на качественно новый уровень армии и флота
Путин: надо выйти на качественно новый уровень армии и флота
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Важно выйти на качественно новый уровень армии и флота, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач, и при этом выйти на качественно новый уровень оснащённости армии и флота", - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
По его словам, в первую очередь это касается сил общего назначения, принципов их организации, поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, разведки и связи, высокоточных и других средств поражений.
"Серьёзно необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на Восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии", - сказал Путин.
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