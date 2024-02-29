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Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях

Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях - РИА Новости, 29.02.2024

Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях

В России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, об их результатах станет известно, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:28

2024-02-29T12:28

2024-02-29T13:21

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, об их результатах станет известно, сообщил президент РФ Владимир Путин."Работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается. О новых достижениях наших ученых и промышленников мы еще узнаем", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия