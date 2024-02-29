https://ria.ru/20240229/putin-1930182257.html
Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях
Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях - РИА Новости, 29.02.2024
Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях
В России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, об их результатах станет известно, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:28
2024-02-29T12:28
2024-02-29T13:21
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930180698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f06908d2be7f367b779dd67d68c4d826.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, об их результатах станет известно, сообщил президент РФ Владимир Путин."Работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается. О новых достижениях наших ученых и промышленников мы еще узнаем", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930180698_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_2d98fa9e4285b8f4d32c75b050efa961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия
Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях
Путин: работа над новыми вооружениями продолжается, скоро о них услышат