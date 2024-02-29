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Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях - РИА Новости, 29.02.2024
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12:28 29.02.2024 (обновлено: 13:21 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930182257.html
Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях
Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях - РИА Новости, 29.02.2024
Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях
В России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, об их результатах станет известно, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:28
2024-02-29T13:21
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, об их результатах станет известно, сообщил президент РФ Владимир Путин."Работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается. О новых достижениях наших ученых и промышленников мы еще узнаем", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия
Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия
Путин анонсировал сообщения о новых российских вооружениях

Путин: работа над новыми вооружениями продолжается, скоро о них услышат

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом обращения с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом обращения с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, об их результатах станет известно, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается. О новых достижениях наших ученых и промышленников мы еще узнаем", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
 
Владимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Россия
 
 
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