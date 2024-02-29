https://ria.ru/20240229/putin-1930180964.html

Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России

Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России - РИА Новости, 29.02.2024

Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:26

2024-02-29T12:26

2024-02-29T15:57

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

безопасность

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, заявил президент Владимир Путин."В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, — все сделано или завершается эта работа", — сказал Путин на оглашении послания Федеральному собранию.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , безопасность