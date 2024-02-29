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Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России - РИА Новости, 29.02.2024
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12:26 29.02.2024 (обновлено: 15:57 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930180964.html
Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России
Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России - РИА Новости, 29.02.2024
Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России
Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:26
2024-02-29T15:57
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
безопасность
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, заявил президент Владимир Путин.&quot;В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, — все сделано или завершается эта работа&quot;, — сказал Путин на оглашении послания Федеральному собранию.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , безопасность
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Безопасность
Путин заявил о полной готовности стратегических ядерных сил России

Путин: стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, заявил президент Владимир Путин.
«

"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, — все сделано или завершается эта работа", — сказал Путин на оглашении послания Федеральному собранию.

Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
Вчера, 15:33
 
РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Безопасность
 
 
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