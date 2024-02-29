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В России продолжают развивать демократию, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
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12:22 29.02.2024 (обновлено: 12:34 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930177942.html
В России продолжают развивать демократию, заявил Путин
В России продолжают развивать демократию, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
В России продолжают развивать демократию, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России продолжат развивать институты демократии. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:22
2024-02-29T12:34
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России продолжат развивать институты демократии."Будем и дальше развивать институты демократии", - сказал глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , политика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Политика
В России продолжают развивать демократию, заявил Путин

Путин: в России продолжают развивать демократию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России продолжат развивать институты демократии.
«
"Будем и дальше развивать институты демократии", - сказал глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин рассказал о новейших системах вооружения
Вчера, 12:33
 
РоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Политика
 
 
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