https://ria.ru/20240229/putin-1930177942.html
В России продолжают развивать демократию, заявил Путин
В России продолжают развивать демократию, заявил Путин - РИА Новости, 29.02.2024
В России продолжают развивать демократию, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России продолжат развивать институты демократии. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:22
2024-02-29T12:22
2024-02-29T12:34
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России продолжат развивать институты демократии."Будем и дальше развивать институты демократии", - сказал глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , политика
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика
В России продолжают развивать демократию, заявил Путин
Путин: в России продолжают развивать демократию