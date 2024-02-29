https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

Новая элита. Путин определил будущее России

Новая элита. Путин определил будущее России - РИА Новости, 29.02.2024

Новая элита. Путин определил будущее России

Президент выступил с посланием Федеральному собранию. За два часа и шесть минут глава государства охватил, пожалуй, все сферы жизни современной России, уделяя... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:34

2024-02-29T14:34

2024-02-29T17:15

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Президент выступил с посланием Федеральному собранию. За два часа и шесть минут глава государства охватил, пожалуй, все сферы жизни современной России, уделяя внимание конкретным цифрам и не забывая о тех, кому мы обязаны достижениями. Главное из того, о чем он сказал, — в материале РИА Новости.Максимальный охватДвижение в окрестностях Гостиного Двора перекрыли еще в пять утра. Само мероприятие назначили на полдень, гости начали прибывать за два часа. Среди них, разумеется, депутаты Госдумы и сенаторы, представители ключевых ведомств, духовенства, артисты; как и в прошлом году — участники специальной военной операции (СВО).Также, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, допустили некоторых иностранных журналистов. Заранее прибывшим в буфете предложили обширный ассортимент. Среди легких закусок — фрукты, пирожки, канапе с креветками и крабами, десерты.Все было сделано для того, чтобы с посланием могло ознакомиться максимальное число людей. Организовали прямую трансляцию обращения для посетителей выставки "Россия" на ВДНХ, с экранов на фасадах столичных зданий. В регионах показывали и в кинотеатрах.Дмитрий Песков перед мероприятием уточнил: 29 февраля Владимир Путин выступает и как глава государства, и в качестве кандидата в президенты.О защите суверенитетаПутин сразу предупредил: речь пойдет не только о ближайших планах, но и о стратегических задачах. Основой для инициатив власти послужили в первую очередь идеи россиян, услышанные в ходе личных поездок по регионам, встреч. Особо президент отметил сплоченность народа — и в условиях пандемии, и перед лицом угрозы государственному суверенитету.Запад заинтересован в том, чтобы вместо России было "зависимое, угасающее, вымирающее пространство". Но там просчитались. Все слои общества объединились, и страна не забудет своих героев."Не мы начали эту войну на Донбассе. Но мы сделаем все, чтобы ее закончить", — вновь подчеркнул Путин. Для этого у России есть все средства. Армия обрела колоссальный опыт в ходе СВО. Активно развиваются новые виды вооружений. Уже применялись комплексы "Кинжал" и "Циркон"."На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики", — отметил глава государства. В состоянии готовности находятся стратегические ядерные силы.Президент указал на лицемерие стран Запада, твердящих о "российской угрозе", в то время как сами предпринимают враждебные действия и выбирают цели на нашей территории. И напомнил о судьбе тех, кто прежде пытался нанести поражение России. Сейчас их ждут еще более тяжелые последствия.При этом Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. "Но вот что хотел бы подчеркнуть — чтобы меня все правильно поняли, — в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя", — отметил президент.Запад сам дискредитирует не только собственную политику, но и свои валюты, банковскую систему. В то же время Россия и ее партнеры продолжают демонстрировать экономический рост. Речь идет об объединениях БРИКС, ЕАЭС. Активно развивается сотрудничество с АСЕАН. К 2028-му доля стран БРИКС в глобальном ВВП достигнет 37 процентов, а G7 сократится до 28. Москва также взаимодействует с арабскими, африканскими странами.О поддержке семей и здоровья нацииУровень бедности в стране падает. Но главная задача — мотивировать граждан на рождение детей: "Большая, многодетная семья должна стать нормой". Сегодня развитые государства сталкиваются со снижением рождаемости. На это влияют жизненные ориентиры. "Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор", — подчеркнул президент."Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже семи процентов, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12 процентов. То есть мы должны сделать особый акцент на снижении бедности, прежде всего для многодетных семей", — добавил он.Для этого запускается проект "Семья". В его рамках регионы смогут реализовать свои программы поддержки, помимо федеральных. Местные власти получат помощь от центра. Также президент предложил продлить до 2030 года программу погашения по кредиту 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. И увеличить налоговый вычет на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, а на третьего — до шести тысяч. Программу выплат материнского капитала тоже продлят как минимум до 2030-го.Ситуация со здоровьем россиян улучшается. Глава государства, отметив, что над этим не стоит иронизировать, указал: в стране стали меньше пить, в том числе крепкого алкоголя. Но есть куда стремиться."Продолжительная и активная жизнь" — еще один национальный проект. Цель — не просто долголетие, а повышение качества жизни. Сейчас средняя продолжительность — 73 года и должна быть не менее 78 к 2030-му. "В дальнейшем мы должны выйти на уровень "80 плюс", — подчеркнул Путин.Забота о молодежиПрезидент сообщил о новом национальном проекте, посвященном будущему страны, — "Молодежь России". И выразил огромную благодарность школьным учителям. С 1 сентября зарплату всех советников директоров по воспитательной работе в школах и техникумах повысят на пять тысяч рублей. Прибавка за классное руководство с 1 марта увеличится с пяти до десяти тысяч.В 2018-м зарплату учителей установили на уровне средних региональных. По словам Путина, систему нужно совершенствовать. Большой разброс по регионам несправедлив. Окончательное решение должно быть принято к 2026-му. Также больше девяти миллиардов рублей выделят на обновление школ.Глава государства затронул и проблему школьной нагрузки. На экзаменах должны спрашивать то, что дети проходили на уроках, считает он. Соответственно, следует подкорректировать механизм ЕГЭ. Кроме того, выпускнику школы надо дать второй шанс, чтобы он мог пересдать один из предметов на свой выбор и успеть поступить в выбранный вуз.Рост экономикиПо паритету покупательной способности Россия стала крупнейшей экономикой Европы и пятой в мире, отметил Путин. Это означает необходимость повышения зарплат. С 2020 года МРОТ увеличился в полтора раза, к 2030-му вырастет еще в два раза — до 35 тысяч рублей.Вместе с тем есть проблемы с кадрами и отечественными передовыми технологиями. Впрочем, и решение есть. "Растет большое молодое поколение. В 2030 году свыше восьми миллионов россиян будут моложе 30 лет. Важно, чтобы они стали профессионалами. Для этого сделаем новый национальный проект — "Кадры". С 2024 года с шестого класса начинается профориентация. Предприятия должны приглашать к себе детей", — пояснил президент.Еще он призвал повысить оплату труда профессоров вузов. Деньги в бюджете на это найдутся.Что касается технологической базы, то основа здесь — наука. Страна всегда думала о будущем и старается так делать и дальше. "Отечественная научная инфраструктура — наше мощное преимущество", — подчеркнул глава государства. И предложил увеличить вложения в эту сферу до двух процентов ВВП к 2030-му. Существенно вырастут инвестиции в науку и со стороны частного бизнеса."Россия должна создавать новые глобальные проекты, сформировать долгосрочный заказ на высокотехнологичную продукцию. Надо также наладить международные технологические платформы, развернуть собственный выпуск комплектующих. У России все это есть", — отметил Путин.При этом в условиях дефицита кадров очень важно поднять производительность труда. Это подразумевает цифровизацию и сквозную модернизацию промышленных мощностей, роботизацию. На это необходимо нацелить передовые инженерные школы. Уже созданы 30 таких заведений, скоро откроются еще 20. "Предлагаю довести их количество до 100", — сказал президент.Развитие бизнесаБанковская система России и фондовый рынок должны обеспечивать приток капитала в экономику. Так, появится новый инструмент — "сберегательный сертификат"."У граждан должна быть возможность надежно инвестировать в проекты и получать с этого доход. Для этого застрахуют долгосрочные инвестиционные счета на суммы до 1,4 миллиона рублей, — пояснил Путин. — Можно будет размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход. Эти средства застрахуют на суммы до 2,8 миллиона рублей".Но есть принципиальное требование. Российский бизнес обязан работать в отечественной юрисдикции и не выводить средства за рубеж, где, как выяснилось, можно все потерять.Президент против любого давления на предпринимателей и рад тому, что все больший вклад в экономику вносят малый и средний бизнес. "Ярко заявили о себе сотни новых отечественных брендов. За 2023 год на 20% выросло число молодых предпринимателей (до 25 лет). Такую созидательную энергию нужно поддержать", — подчеркнул Путин.Глава государства предложил правительству проработать амнистию для некрупных компаний, которые вынуждены были использовать механизмы искусственной оптимизации. "Никаких штрафов и пересчетов налогов для них не будет", — заверил он. "Считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на рискориентированный подход, закрепив его законодательно", — добавил президент.О туризме и транспортных путяхОсобое внимание Путин уделил туризму. Во всех нацпарках страны создадут инфраструктуру для гостей. Туристический вклад в ВВП России должен вырасти до пяти процентов. Современные гостиницы откроются на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей.Это неразрывно связано с развитием транспорта и логистики. Президент поручил кабмину подготовить схему финансирования строительства трассы Джубга — Сочи. В 2024-м трассу М-12 продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени. В перспективе эта дорога пройдет через всю страну.Необходимо развивать авиацию — авиационную мобильность граждан к 2030 году надо увеличить в полтора раза. За шесть лет предстоит модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов.Об участниках СВО"Все они с оружием в руках встали на защиту родины. <…> Сердце наполняется гордостью. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут", — сказал президент о военнослужащих. Именно они должны играть все более важную роль во всех сферах жизни. Элита — не те, кто набил карманы, а люди, которые делом доказали преданность России.Продолжат действовать специальные ипотечные программы для жителей Арктики и Дальнего Востока, Донбасса и Новороссии. Ипотеку под два процента предложат участниками и ветеранам СВО, уточнил глава государства.А уже с 1 марта они могут подать заявки на участие в кадровой программе "Время героев". "Главное — это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества", — подчеркнул Путин. Учеба начнется в ближайшие месяцы, наставниками выступят специалисты профильных отраслей, работники министерств, администрации президента. Участники СВО также получат приоритетное право на поступление в ведущие вузы с гражданскими специальностями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024