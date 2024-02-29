https://ria.ru/20240229/putin-1930162756.html

Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков

Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024

Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков

В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет часть слов, адресованных Западу, но акцент он сделает на вопросах суверенизации РФ, заявил РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:44

2024-02-29T11:44

2024-02-29T12:15

политика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет часть слов, адресованных Западу, но акцент он сделает на вопросах суверенизации РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Если вы меня спрашиваете, будет ли большая часть предназначена для слушателей в зарубежных странах - нет. Нет, она будет, безусловно, но для президента главное - наша страна. Для президента главное продолжение суверенизации нашей страны и именно на этом, на суверенизации в самых различных областях будет сделан акцент", - сказал Песков.В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/peskov-1930162487.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024