https://ria.ru/20240229/putin-1930162756.html
Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков
Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков
В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет часть слов, адресованных Западу, но акцент он сделает на вопросах суверенизации РФ, заявил РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:44
2024-02-29T11:44
2024-02-29T12:15
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет часть слов, адресованных Западу, но акцент он сделает на вопросах суверенизации РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Если вы меня спрашиваете, будет ли большая часть предназначена для слушателей в зарубежных странах - нет. Нет, она будет, безусловно, но для президента главное - наша страна. Для президента главное продолжение суверенизации нашей страны и именно на этом, на суверенизации в самых различных областях будет сделан акцент", - сказал Песков.В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков
Песков: Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации России