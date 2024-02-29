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Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
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11:44 29.02.2024 (обновлено: 12:15 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/putin-1930162756.html
Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков
Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков
В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет часть слов, адресованных Западу, но акцент он сделает на вопросах суверенизации РФ, заявил РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:44
2024-02-29T12:15
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет часть слов, адресованных Западу, но акцент он сделает на вопросах суверенизации РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Если вы меня спрашиваете, будет ли большая часть предназначена для слушателей в зарубежных странах - нет. Нет, она будет, безусловно, но для президента главное - наша страна. Для президента главное продолжение суверенизации нашей страны и именно на этом, на суверенизации в самых различных областях будет сделан акцент", - сказал Песков.В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации, заявил Песков

Песков: Путин в послании сделает акцент на вопросах суверенизации России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет часть слов, адресованных Западу, но акцент он сделает на вопросах суверенизации РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Если вы меня спрашиваете, будет ли большая часть предназначена для слушателей в зарубежных странах - нет. Нет, она будет, безусловно, но для президента главное - наша страна. Для президента главное продолжение суверенизации нашей страны и именно на этом, на суверенизации в самых различных областях будет сделан акцент", - сказал Песков.
В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Песков уверен, что послание Путина будут долго анализировать
Вчера, 11:43
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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