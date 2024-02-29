https://ria.ru/20240229/pushilin-1930138751.html

Пушилин прокомментировал процесс освобождения территории ДНР

Пушилин прокомментировал процесс освобождения территории ДНР - РИА Новости, 29.02.2024

Пушилин прокомментировал процесс освобождения территории ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с учётом имеющейся у него информации он настроен оптимистично по отношению к тому, как проходит процесс освобождения... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:32

2024-02-29T10:32

2024-02-29T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с учётом имеющейся у него информации он настроен оптимистично по отношению к тому, как проходит процесс освобождения территорий республики. "С учётом той информации, которая у меня есть и с учётом тех заявлений, которые приводит министерство обороны, я настроен оптимистично о том, как идёт процесс освобождения территорий республики", - сказал Пушилин.

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин