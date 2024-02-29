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Пушилин прокомментировал процесс освобождения территории ДНР
Пушилин прокомментировал процесс освобождения территории ДНР - РИА Новости, 29.02.2024
Пушилин прокомментировал процесс освобождения территории ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с учётом имеющейся у него информации он настроен оптимистично по отношению к тому, как проходит процесс освобождения... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:32
2024-02-29T10:32
2024-02-29T10:32
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донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с учётом имеющейся у него информации он настроен оптимистично по отношению к тому, как проходит процесс освобождения территорий республики. "С учётом той информации, которая у меня есть и с учётом тех заявлений, которые приводит министерство обороны, я настроен оптимистично о том, как идёт процесс освобождения территорий республики", - сказал Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин прокомментировал процесс освобождения территории ДНР
Пушилин заявил, что оптимистично смотрит на процесс освобождения территории ДНР