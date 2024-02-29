https://ria.ru/20240229/protivostoyanie-1930070440.html

Без шума и пыли: зачем Патрушев пересек Атлантику

Без шума и пыли: зачем Патрушев пересек Атлантику - РИА Новости, 29.02.2024

Без шума и пыли: зачем Патрушев пересек Атлантику

Конфликт России и Запада не сводится к украинскому фронту — важнейшему и судьбоносному для нас. Противостояние идет практически на всех участках мировой... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:00

2024-02-29T08:00

2024-02-29T08:08

аналитика

россия

сша

николай патрушев

рауль кастро

даниэль ортега

брикс

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg

Конфликт России и Запада не сводится к украинскому фронту — важнейшему и судьбоносному для нас. Противостояние идет практически на всех участках мировой шахматной доски, но было бы большим упрощением считать, что оно ограничивается тем, что США и Запад в целом давят на страны Глобального Юга с целью заставить их соблюдать санкции, а Россия отбивает эти атаки, защищая свои отношения с незападными государствами.При всем значении этой части противостояния есть еще и стратегическая, и она состоит в выстраивании Россией структур и механизмов глобального взаимодействия с незападным миром, то есть альтернативы атлантическому глобальному проекту. В первую очередь это касается БРИКС и ШОС, к которым стремится присоединиться все больше стран, и связано с совместной работой Москвы и Пекина. Это важнейший, но долгий процесс, потому что большинство стран Глобального Юга — хотя и понимают, что эпоха доминирования Запада заканчивается, — хотят обеспечить себе максимально безболезненный переход к новому миропорядку. То есть делают ставку на Пекин и Москву, но не собираются при этом резко портить отношения с Западом — а значит, вынуждены так или иначе подлаживаться под те же западные санкции против России.Но в мире есть и немало стран, которые могут позволить себе не оглядываться на Вашингтон, потому что их отношения с Америкой и так уже давно разрушены. И, как правило, по инициативе самих США, объявивших эти страны "врагами Америки", "осью зла" и прочим исчадием ада. И это не только КНДР или Иран, но и целая группа латиноамериканских государств, то есть стран, расположенных в регионе, все происходящее в котором Америка считала своим личным делом еще до того, как стала сверхдержавой и мировым гегемоном.Поэтому так показателен состоявший визит в Латинскую Америку секретаря Совбеза Николая Патрушева. Ближайший соратник Путина регулярно посещает регион, не говоря уже о Кубе, где он был и сейчас. Но нынешняя поездка отличается от остальных.Да, Патрушев снова встречался с Раулем Кастро — реальному лидеру Кубы в этом году будет 93, и он у власти с 1959-го года — и посетил Республику Никарагуа, нынешний лидер которой Даниэль Ортега впервые пришел к власти в начале 80-х. Эти две страны по полной испытали на себе американское давление и вмешательство. Но, кроме переговоров с их руководством, у Патрушева была еще одна цель.В Манагуа прошла пятисторонняя встреча — консультации по вопросам безопасности с представителями Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Боливии. Венесуэла давно уже выстраивает самые разнообразные и тесные связи с Россией и находится в конфронтации с США. По ее пути — при всех внутренних катаклизмах — пытается идти и Боливия. И у Патрушева, и у Путина есть давние и прочные отношения с руководством всех четырех стран, но впервые Россия собирает их вместе. Многосторонние консультации являются не просто "приветом Вашингтону", а свидетельством того, что Москва переходит к формированию устойчивой системы безопасности в регионе. Антиамериканской? Да, но только в той мере, в которой политика самих Штатов является антикубинской, антивенесуэльской, антиболивийской и антиникарагуанской. Все эти страны нуждаются в защите от американского давления, и Патрушев пообещал "всемерную комплексную поддержку нашим латиноамериканским друзьям". Причем эти слова адресованы не только четырем странам, участвовавшим во встрече в Манагуа.Важно, что Патрушев приезжал во главе большой делегации, в составе которой были представители десяти ведомств — от силовых до экономических. То есть внимание Москвы к Латинской Америке становится стратегическим, и выстраивание политики на этом направлении не будет зависеть от изменения геополитической обстановки. Повторения того, что однажды произошло в наших отношениях с Кубой — когда в 90-е распад СССР привел не только к обрушению двусторонних связей, но и к глубочайшему экономическому кризису на острове, — больше не будет. Потому что Россия находится не на угасающем, а на восходящем тренде своей истории — в отличие от США, чье влияние как на Латинскую Америку, так и на остальной мир будет неуклонно падать. Но не само по себе, а под влиянием как объективных процессов в мире, так и конкретных действий и шагов России.

https://ria.ru/20240228/ssha-1930041032.html

https://ria.ru/20240228/latamerika-1930046361.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929877452.html

https://ria.ru/20240227/kuba-1929680688.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, россия, сша, николай патрушев, рауль кастро, даниэль ортега, брикс, шос