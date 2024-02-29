Без шума и пыли: зачем Патрушев пересек Атлантику
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Конфликт России и Запада не сводится к украинскому фронту — важнейшему и судьбоносному для нас. Противостояние идет практически на всех участках мировой шахматной доски, но было бы большим упрощением считать, что оно ограничивается тем, что США и Запад в целом давят на страны Глобального Юга с целью заставить их соблюдать санкции, а Россия отбивает эти атаки, защищая свои отношения с незападными государствами.
При всем значении этой части противостояния есть еще и стратегическая, и она состоит в выстраивании Россией структур и механизмов глобального взаимодействия с незападным миром, то есть альтернативы атлантическому глобальному проекту. В первую очередь это касается БРИКС и ШОС, к которым стремится присоединиться все больше стран, и связано с совместной работой Москвы и Пекина. Это важнейший, но долгий процесс, потому что большинство стран Глобального Юга — хотя и понимают, что эпоха доминирования Запада заканчивается, — хотят обеспечить себе максимально безболезненный переход к новому миропорядку. То есть делают ставку на Пекин и Москву, но не собираются при этом резко портить отношения с Западом — а значит, вынуждены так или иначе подлаживаться под те же западные санкции против России.
Но в мире есть и немало стран, которые могут позволить себе не оглядываться на Вашингтон, потому что их отношения с Америкой и так уже давно разрушены. И, как правило, по инициативе самих США, объявивших эти страны "врагами Америки", "осью зла" и прочим исчадием ада. И это не только КНДР или Иран, но и целая группа латиноамериканских государств, то есть стран, расположенных в регионе, все происходящее в котором Америка считала своим личным делом еще до того, как стала сверхдержавой и мировым гегемоном.
Поэтому так показателен состоявший визит в Латинскую Америку секретаря Совбеза Николая Патрушева. Ближайший соратник Путина регулярно посещает регион, не говоря уже о Кубе, где он был и сейчас. Но нынешняя поездка отличается от остальных.
Да, Патрушев снова встречался с Раулем Кастро — реальному лидеру Кубы в этом году будет 93, и он у власти с 1959-го года — и посетил Республику Никарагуа, нынешний лидер которой Даниэль Ортега впервые пришел к власти в начале 80-х. Эти две страны по полной испытали на себе американское давление и вмешательство. Но, кроме переговоров с их руководством, у Патрушева была еще одна цель.
В Манагуа прошла пятисторонняя встреча — консультации по вопросам безопасности с представителями Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Боливии. Венесуэла давно уже выстраивает самые разнообразные и тесные связи с Россией и находится в конфронтации с США. По ее пути — при всех внутренних катаклизмах — пытается идти и Боливия. И у Патрушева, и у Путина есть давние и прочные отношения с руководством всех четырех стран, но впервые Россия собирает их вместе. Многосторонние консультации являются не просто "приветом Вашингтону", а свидетельством того, что Москва переходит к формированию устойчивой системы безопасности в регионе. Антиамериканской? Да, но только в той мере, в которой политика самих Штатов является антикубинской, антивенесуэльской, антиболивийской и антиникарагуанской. Все эти страны нуждаются в защите от американского давления, и Патрушев пообещал "всемерную комплексную поддержку нашим латиноамериканским друзьям". Причем эти слова адресованы не только четырем странам, участвовавшим во встрече в Манагуа.
Важно, что Патрушев приезжал во главе большой делегации, в составе которой были представители десяти ведомств — от силовых до экономических. То есть внимание Москвы к Латинской Америке становится стратегическим, и выстраивание политики на этом направлении не будет зависеть от изменения геополитической обстановки. Повторения того, что однажды произошло в наших отношениях с Кубой — когда в 90-е распад СССР привел не только к обрушению двусторонних связей, но и к глубочайшему экономическому кризису на острове, — больше не будет. Потому что Россия находится не на угасающем, а на восходящем тренде своей истории — в отличие от США, чье влияние как на Латинскую Америку, так и на остальной мир будет неуклонно падать. Но не само по себе, а под влиянием как объективных процессов в мире, так и конкретных действий и шагов России.